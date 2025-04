Öt momentum, mikor Manfred Weber megmutatta, hogy mindennél fontosabb neki Ukrajna

Weber vs. Trump

A Néppárt elnöke többször is kirohant az amerikai elnök ellen Ukrajnával kapcsolatban. A fehér házi csörtét „botránynak” minősítette, JD Vance kemény müncheni beszédén – amely során az alelnök számon kérte Európán, hogy pontosan milyen értékrendet is védelmez, mikor például Németország is korlátozza a szólásszabadságot – pedig teljesen kiakadt: „A világ felfordult, Európának fel kell kelnie és felelősséget kell vállalnunk saját védelmünkért, mert az nem Washington vagy Moszkva kezében van” – mondta az Európai Parlamentben.

Egy másik alkalommal hazugnak nevezte az elnököt.

„Megdöbbentünk Trump hazugságain. Ukrajnát hibáztatni a háború kirobbantásáért hazugság”

– mondta az EPP elnöke.

Aki csak kérdezi, annak Ukrajnáról regél

Weber egy alkalommal még egy görög lapnak is exlúzív interjút adott, amelyben kijelentette, hogy ez nem területi háború két szláv nemzet között, hanem „rendszerek” és ideológiák közötti háború.

„Semmi kétség, mi az ukránok mellett állunk és fogunk állni, és támogatjuk őket egészen a győzelemig. Éppen a múlt héten szavaztunk meg egy szöveget az Európai Parlamentben, amely megismétli rendíthetetlen támogatásunkat. Az EU nem fogja csökkenteni a támogatását.

Ez nem két nemzet közötti háború, hanem két rendszer között zajlik: a mi demokratikus, jogállamiságon alapuló Európánk és a Putyin és szövetségesei által védett autokratikus rendszer között”

„Ukrajnának NATO taggá kell válnia”

A Néppárt vezére már 2023-ban kijelentette, hogy Ukrajnának Európában a helye.

„Ha Finnországot és Svédországot meghívjuk a NATO-ba, akkor számomra alapvetően világos, hogy Ukrajnának pontosan joga van ugyanehhez!

(...) De nyilvánvaló, hogy Ukrajnának túl kell élnie a háborút ahhoz, hogy csatlakozhasson a NATO-hoz” – mondta Weber az Európai Pravdának adott interjújában.

Weber ismét rámutatott, hogy világos, „és ezt ukrán barátaink is tudják, hogy a NATO bővítéséhez béke kell”.

„Azok az államok, amelyek részt vesznek egy háborúban, nem csatlakozhatnak a NATO-hoz. Ugyanakkor nem látok hosszú távú biztonsági architektúrát Európában, ahol Ukrajna nem NATO-tag” – tette hozzá.

Nyitókép: Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet