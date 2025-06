Marine Le Pen exkluzív interjúban tisztázta: Ukrajna nem felel meg az EU-ba való belépés egyetlen kritériumának sem

„Büntetlenül bármit megtehetnek”

A párizsi zavargásokkal kapcsolatban a PSG BL-győzelme után Le Pen elmondta: katasztrofális a migrációs helyzet Franciaországban.

„Franciaország évente 500 ezer legális külföldi állampolgárt fogad be. Ez Lyon lakosságának felel meg. Ez komoly problémákat vet fel, nemcsak a lakhatás, hanem a munkalehetőség tekintetében is, mivel az ilyen típusú bevándorlók nagyrészt inaktívak vagy nagyon alacsony fizetésűek” – sorolta.

A politikus szerint a migráns huligán bandák veszélyeztetik a lakosok biztonságát.

„Már évek óta így van, köszönhetően annak, hogy ezek a huligánok úgy érzik, hogy büntetlenül bármit megtehetnek.

Bármilyen eseményt elrontanak, legyen az a Paris Saint-Germain győzelme vagy egy falusi fesztivál, nincs olyan pillanat, amelyet ne rontanának el ezek a bűnöző bandák, akik azt hiszik, hogy bármit megúszhatnak.

És az igazságszolgáltatás válasza erre annyira enyhe. A politika válasza a bevándorlásra annyira elnéző, hogy ma már veszélyes helyzetben vagyunk” – ecsetelte a Nemzeti Tömörülés vezetője.

Törvénytelen övezetek

A no go zónákról elmondta: ezeket franciául törvénytelen övezeteknek nevezik.

„A valóságban ezek nem franciaországi övezetek, ahova igaza van, már senki sem lép be. Valójában ezek feudális területek, ahová a rendőrség sem megy be. Ezeken a területeken középkori állapotok uralkodnak, de az orvosok vagy a pizzafutárok sem mennek be. Valójában senki sem megy be többé.

Egyáltalán nincs törvény, a francia jog már nem érvényes ezeken a területeken.

Először is meg kell oldanunk a bevándorlási problémát. Meg kell oldanunk a migrációs áradat problémáját, mert ellátási nehézségeik vannak. De rontjuk is a helyzetet, ahogy mondtam, a folyamatosan érkező tömegekkel, amik lehetetlenné teszik, hogy megoldást találjunk” – jelentette ki.

„Ha úgy gondolnám, hogy nincs megoldás, akkor felhagynék a politikával. Nem szeretem az értelmetlen erőfeszítéseket”

– jelentette ki.

„Nagyon rossz lépés lenne az európai országok és népek számára”

Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban elmondta, hogy az gazdasági katasztrófa lenne Franciaország számára.

Ebben az esetben egyértelműen ellenezzük Ukrajna belépését az Európai Unióba, mert ez mindenekelőtt az EU saját magára vonatkozó összes szabályának megsértését jelentené, mivel Ukrajna nem felel meg az EU-ba való belépés egyetlen kritériumának sem”

– jelentette ki.

A politikus szerint a csatlakozás gazdasági katasztrófa lenne Franciaország számára.

„Ezt közvetlenül tapasztalhattuk a szabad ukrán áruimport esetében, amit a háborúra hivatkozva biztosítottak. Ez destabilizált néhány nagyon fontos ágazatot, főként a francia mezőgazdaságot” – mondta a gazdasági következményekről.

Egyéb érveket is felsorolt a csatlakozás ellen, például azt, hogy Ukrajna nem felel meg a követelményeknek és magával hozna egy olyan konfliktust, amelyhez Európának semmi köze.

„Egy olyan országot integrálnánk az Európai Unióba, amely magával hozna egy Oroszországgal fennálló látens konfliktust. Más szóval Európa népei és országai felett egyfajta Damoklész kardja lebegne, mivel fennállna az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus esetleges kiújulásának veszélye.

Egyetlen feltétel sem teljesült ahhoz, hogy Ukrajnát felvegyék az Európai Unióba. Ez nagyon rossz lépés lenne az európai országok és népek számára.

Számomra megdöbbentő, ahogy az Európai Unió megpróbálja felgyorsítani ezt az eljárást, pontosan azért, hogy ne kelljen megfelelni azoknak a szabályoknak, amelyeket az Európai Unióhoz csatlakozott összes országra rákényszerítettek” – fejtette ki Marine Le Pen.

A teljes interjút itt tekintheti meg.