„Szijjártó Péter minden fronton segít minket” – megmenekülhet a Budapest Honvéd az újabb kieséstől?

A mentalitás mindenek felett

„Először is meg szeretném köszönni azt a szeretetet, amit tőletek kapok. Megtiszteltetés ebben az óriási klubban játszani. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy én levezetni jöttem ide, az óriási tévúton jár. Nekem volt egy súlyos sérülésem, és próbálom magam minél jobb állapotba összerakni. Talán a vége felé egy kicsit hasonlítottam már a régi önmagamra, de még nem értem el azt a korábbi szintet. Ha a játék nem is megy mindig, de én megpróbálom a mentalitásomat kitenni a pályára – ez volt rám jellemző az egész karrierem során. Próbálom ezt az öltözőben is átadni a fiatalabb játékosoknak. Amikor idejöttem, volt egy kis csalódásom ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy mára ez javuló tendenciát mutat. Azt megígérhetem, hogy a csapat küzdeni, hajtani fog, ami ősszel nem mindig látszott, és ebből volt is összetűzés” – magyarázta Hangya Szilveszter.

A minimum az, hogy egymásért küzdeni fogunk, és értetek, az egész klubért”

– hangsúlyozta a korábbi válogatott védő az összegyűlt kispesti szurkolóknak.