Kiakadtak a Honvéd-szurkolók az új edző bejelentése után

Ahogy azt már a Mandiner is megírta, Feczkó Tamás veszi át a nagy múltú, de immár másodosztályú, és ott is kieső helyen álló fővárosi futballcsapat, a Budapest Honvéd irányítását. A kispestiek csütörtök este be is jelentették a 47 éves szakvezető érkezését. A klubportál felidézi, hogy Feczkó hét éve, a Balmazújváros edzőjeként lett ismert, miután a Hajdú-Bihar vármegyeieket az élvonalba juttatta, majd az MTK-t is az első osztályba vezette. Ezt követően a Diósgyőr, a Nyíregyháza és a Kisvárda trénereként dolgozott, utóbbival egészen a Magyar Kupa elődöntőjéig menetelt.