Itt a megoldás, miért sereghajtó az NB II-ben a Honvéd

Nyitókép: honvedfc.hu

Ennél tényleg nincs lejjebb – legalábbis ebben az osztályban. A labdarúgó NB II-ben sínylődő nagy múltú Budapest Honvéd vasárnap 1–1-es döntetlent játszott a Bozsik Arénában a Szegeddel. És mivel a Tatabánya hazai pályán 2–1-re megverte a BVSC-Zugló, így a kispestiek a sereghajtók a másodosztályban. A 14-szeres magyar bajnok története legnagyobb válságát éli, ilyen mélyen még nem volt Puskák Ferenc csapata. A Szeged elleni hazai mérkőzést követően Laczkó Zsolt vezetőedző mégis javuló tendenciáról beszélt az M4 Sportnak.

„Megszereztük a vezetést, jól játszottunk, helyzeteink voltak, de sajnos megint egy egyéni hibából gólt kaptunk.

Ez sajnos nem az első, jellemző ránk, legalább a csapat annyit javult, hogy most már döntetlenre hozzuk ezeket a mérkőzéseket” – értékelt a Honvéd vezetőedzője a Szeged elleni meccs után.

A vendégek tizenegyesből egyenlítettek miután Pauljevics rosszul passzolta vissza a labdát, Tujvel pedig már csak buktatni tudta Novák Csanádot. A kispestiek szakvezetője szerint a hozzáállásuk már javult a korábbi hetekhez képest, ám továbbra is pechesek, némi szerencsére is szükségük lenne ahhoz, hogy meginduljanak felfelé. Hát, ahol most állnak, tényleg csak felfelé vezet út, legalábbis ebben az osztályban…

„Sajnos nem tudok elmenni amellett, hogy a bírók az elmúlt időszakban a kritikus helyzetben nem minket tudtak segíteni. Mi csak egyenlő elbírálást szeretnénk, úgy érzem, ez folyamatosan nincs meg, most az első félidőben is voltak olyan szituációk, amik kétesek voltak” – panaszolta Laczkó.

Vagyis a bírók is hibások, hogy itt tart az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb futballcsapata.

Azt azért hozzátette a mester, hogy nem szeretné az egészet a játékvezetőkre kihegyezni, ők is tehetnek arról, hogy ilyen rossz helyzetbe kerültek. A szurkolók már nem, de az edző még lát pozitívumokat. Laczkó úgy véli, a csapat fejlődik, javuló tendenciát mutat, ám még nagyon sokat kell dolgozniuk.