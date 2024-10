„Vegyék észre, milyen mezt viselnek, és kik voltak az elődök!” – Miért omlott össze a Vasas és a Honvéd?

Csak a pénz motivál?

Megkérdeztük az őszinteségéről is híres Váczi Zoltánt, miként éli meg, hogy korábbi klubja a másodosztályban is csak vegetál. „A legfontosabb, hogy a szakmai vezetés végre meglépte azt, amiről már többször beszéltem Nagy Miklós sportigazgatóval: egy rutinos mag mellett elsősorban az akadémiáról kikerülő fiataloknak adják meg a bizalmat. Ezt már korábban meg kellett volna tenni, hiszen csak így tisztulhat meg az öltöző. Több mint elgondolkodtató, hogy az utóbbi hat évben nyolc vezetőedzője volt a csapatnak. Lehet, hogy mégsem a szakmai munka minőségében kell keresni a hibát? A mai játékosok – tisztelet a kivételnek – kizárólag a pénzért igazolnak Angyalföldre, ezért sem összetartó a csapat. Én azért léptem pályára, mert szerettem focizni, és főként az motivált, hogy minél többször győzzünk, engem még hajtott a Vasas-szív.”

Vegyék észre, milyen mezt viselnek, és kik voltak az elődök!”

A csapatban 111-szer szereplő labdarúgó szerint a megtisztulásra még annak árán is szükség van, ha ebben a bajnokságban sem jön össze a visszakerülés az NB I.-be. „Sajnos ma már ott tartunk, hogy a csapat teljesítménye nem hullámzó, hanem tartósan rossz. Ennek elsősorban az az oka, hogy nemcsak a játékosok, de a vezetők sem képesek jól teljesíteni. Számomra Illovszky Rudi bácsi a mérce. Ő a Vasas helyzetét látva biztos, hogy forog a sírjában…”

Pintér Attila eddigi mérlege háromból három vereség. Fotó: MW / Kovács Péter

Akár irány a kocsma

A Vasas korábbi bajnoka, Tóth Bálint is elsősorban a kapkodásban, a gyakori edzőváltásban látja a visszaesés okát. „Ha egy játékos képletesen szólva az egyik héten azt hallja, hogy balra fusson, pár hét múlva pedig azt, hogy jobbra, majd kis idő elteltével újra azt, hogy mégis a bal a helyes irány, akkor nem csoda, hogy összezavarodik. A tudás mellett legalább olyan fontos a mentális felkészítés és az, hogy a mérkőzés közben, a kispad mellett is hasznos tanácsokat tudjál adni. Ez most hiányzik a Vasasnál” – fogalmaz. A szakvezetőváltásnál értelemszerűen időbe telik, míg a játékosok megszokják az új edzőt, ami szintén kedvezőtlenül hathat a szereplésre. „Az eredményes munkához kellő türelemre is szükség van” – hangsúlyozza.

A hozzá nem értés, az esztelen pénzszórás és a silány utánpótlás-nevelés következménye az lett, hogy a Honvéd kiesett az NB I.-ből”

A korábbi támadó szerint Pintér Attilával is kilábalhat a hullámvölgyből a Vasas, ám ehhez az kell, hogy ne robbantsák szét a csapatot. „Nem egyszerű a helyzet, hiszen kívülállóként csak találgatni lehet, milyen az öltözői hangulat, és hogy a játékosok mennyire fogadják el az aktuális szakmai stábot. Talán a legfontosabb az, hogy hiába van meg a vezetők részéről a szándék az NB I.-be jutásra, ha a kulcsjátékosok nem tesznek meg mindent érte. A lényeg, hogy egy irányba húzzon a csapat, és ha probléma adódik, akkor ne teregessék ki a szennyest, hanem először egymás között beszéljék meg. Elképzelhető, hogy ha most én lennék a vezetőedző, azt tanácsolnám a játékosoknak, hogy kollektíven menjenek el egy kocsmába, gurítsanak le egy-két korsó sört, és mindenki beszélje ki magából, ami nyomja a lelkét.”