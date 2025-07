Új szelek fújnak Angyalföldön, ambiciózus tervek Kispesten, egyértelmű célok Kecskeméten, hatalmas átalakulás Fehérváron – körkép

Egyértelmű célok Kecskeméten

A három NB I-es évad után kieső Kecskeméti TE a 2025–2026-os kiírásra új lendülettel készül a másodosztályban, célja egyértelműen a mihamarabbi visszajutás. Kovács András tulajdonos szerint bár a kiesés csalódás, az elmúlt évek fejlődése és sikerei megerősítik abban, hogy érdemes újrakezdeni. A klub stabil gazdasági háttérrel dolgozik, elkerüli a túlzott kockázatokat, és kiemelt figyelmet fordít a strukturált szakmai munkára, a szponzorokkal, valamint a városvezetéssel való együttműködésre.

A keret jelentős átalakuláson megy keresztül: több kulcsjátékos és légiós távozik, az egyesület pedig már most készül a 2026-ban életbe lépő szabályra, amely fiatal játékosok szerepeltetését írja elő. A cél egy olyan csapat kialakítása, amelyben a fejlődni akaró fiatalok mellett tapasztalt NB I-es futballisták biztosítják az egyensúlyt, és amely mentálisan is képes megfelelni a másodosztály kihívásainak. A klub továbbra is a fokozatos, fenntartható fejlődés híve, nem a gyors siker hajszolására épít.

A szakmai munka Gera Zoltán vezetésével folytatódik, csupán Kerekes Barna asszisztensedző távozott a stábból. A klubvezetés változatlan marad, és határozottan elutasítja azokat a vádakat, amelyek szerint pénzügyi érdekek irányítanák a működésüket. A KTE továbbra is közösségi klubként működik: a stáb, a szurkolók és a támogatók együttműködésével kívánják megalapozni a visszatérést a hazai élmezőnybe, szem előtt tartva a hosszú távú stabilitást.

Révbe érhet-e a Szeged?

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia is megkezdte felkészülését az új idényre, immár Aczél Zoltán vezetésével. A csapat a teljes alapozási időszakot Szegeden tölti, öt felkészülési mérkőzés szerepel a programban. Az első találkozón a Pakstól 6–1-s vereséget szenvedtek, a folytatásban a Gyula, Hódmezővásárhely, Tiszakécske és Soroksár ellen javíthatnak.

A játékoskeretben jelentős mozgás történt. A csapathoz érkezett Holman Dávid, valamint Asmir Suljic és Sztankó László Márk is. A kölcsönből visszatérő Takács-Földes Olivér szintén a keret tagja lett, és könnyen megeshet, hogy Holender Filip is csatlakozik hozzájuk. Távozott azonban több rutinos futballista, köztük Takács János és Könczey Márk, valamint három kölcsönjátékos is visszatért anyaegyesületéhez. A Jovics-éra lezárultával új szemlélet és friss lendület költözött Szegedre. A kérdés, hogy az újjáalakuló keret és a friss szakmai stáb révbe tud-e végre érni, és megtörténik-e az évek óta várt áttörés.

Aczél Zoltán és a három új igazolás... Forrás: szegedma.hu

Érdekességek

A BVSC-Zuglónál a biztos bennmaradás ellenére edzőváltás történt: Csábi József helyét a három évre szerződtetett Dragan Vukmir vette át, aki korábban megosztó megítélést kapott a szakmán belül. A Tiszakécskénél is új korszak kezdődik: Balogh Pál távozása után az eddigi másodedző, a rutinos Pintér Csaba vette át a csapat irányítását.

Külön figyelmet érdemel az FC Ajka, amelynél edzőpáros – Horváth András és Gaál Bálint – vezeti az együttest, ami hazai viszonylatban ritkaságszámba megy. Budafokon a stabilitásra szavaztak, és meghosszabbították Mészöly Géza megbízatását, aki tavasszal benn tartotta őket. A fiókcsapatok – Csákvár (Puskás Akadémia) és Soroksár (Ferencváros) – esetében idén is kulcskérdés lesz, milyen szintű fiatalokkal tudják feltölteni őket az anyaegyesületek.

A feljutók számára rendre nehéz az első év: a Békéscsaba ugyan sikeresen megőrizte másodosztályú tagságát, de a második évad hagyományosan még nagyobb kihívást jelent. A Karcag 2007 után tért vissza az NB II-be, míg a Tiszakécske egyéves NB III-as kitérő után jutott vissza. Az elmúlt évek tanulsága, hogy az újoncok közül sokan csupán átmenetileg tudják megvetni a lábukat a mezőnyben – a kérdés az, idén ki tudja megtörni ezt a trendet.