Szijjártó Péter bemutatkozott a Budapest Honvédban (FOTÓ)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

„Hivatalosan is old boy lettem” – számolt be a közösségi oldalán Szijjártó Péter, aki bemutatkozott a Budapest Honvéd old boys csapatában a budapesti első osztályban.

„Először játszottam a Honvéd old boys csapatában a budapesti első osztályban. Megtisztelő volt fiatalkorom kedvenc játékosaival – Szamosi Tamással, Bárányos Zsolttal, Hungler Gáborral, Árki Gáborral és Móra Krisztiánnal – együtt pályára lépni” – írta a külügyminiszter a Facebookon.

Szijjártó Péter végigjátszott az ESMTK elleni mérkőzést, amelyet 4–1-re nyert a Honvéd. A politikus aktívan kivette a részét a sikerből, ugyanis csapata harmadik gólját ő szerezte, a 34. percben.

„Szamó, köszi az asszisztot!!” – köszönte meg Szijjártó a gólpasszt.