A nem egészen másfél milliós Észtország örömmel küldene katonákat Ukrajnába az oroszok ellen

Donald Trump elnök világossá tette: amerikai szárazföldi csapatok nem vesznek részt a misszióban, de az Egyesült Államok kész „háttértámogatást” nyújtani, például légvédelmi lefedettséggel és hírszerzési adatok megosztásával.

Mindeközben az uniós tagállamok saját védelmi iparuk megerősítésén dolgoznak, tartva attól, hogy Oroszország a következő évtized végére újabb agresszióra lehet képes. A balti államok és Lengyelország már 1 milliárd eurót igényeltek az EU védelmi hitelkeretéből, hogy kiépítsék a „balti védelmi vonalat” az orosz és belarusz határ mentén.