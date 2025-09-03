A nem egészen másfél milliós Észtország örömmel küldene katonákat Ukrajnába az oroszok ellen

Seregszemle: összeszedte az Euractiv, kikre számíthat Ukrajna – nem túl megnyugtató, amit találtak
A dacszövetség legtöbb országa korántsem olyan bátor, mint amekkora tüdővel a harci kürtöket fújja.
A „hajlandóak koalíciójának” egyik leghéjább tagja szerint ez nem gyengítené a NATO-t.
Észtország jelezte, hogy kész részt venni abban a nemzetközi biztosító erőben, amelyet az úgynevezett „hajlandók koalíciója” országai állítanának fel Ukrajnában egy esetleges tűzszünet után.
Alar Karis észt elnök brüsszeli látogatásán hangsúlyozta:
Tallinn „nem igazán aggódik” amiatt, hogy a misszió gyengíthetné a NATO keleti szárnyát, ugyanakkor folyamatosan egyeztetnek a szövetséggel.
Észtország új védelmi stratégiája radikális váltást jelent: a hagyományos, védekező NATO-doktrína helyett immár megelőző csapások lehetőségét is nyíltan felveti Oroszország területén, ha a hírszerzési adatok egy támadás előkészítésére utalnak.
Karis úgy fogalmazott:
Tudjuk, hogy a modern fegyverek nagyon gyorsan elérik Európa más részeit is. Biztosítani akarjuk, hogy az amerikai katonák Európában maradjanak, Németországban, Lengyelországban és máshol is, amíg fel nem építjük a saját képességeinket.”
Nem finomkodott Mark Rutte.
Hozzátette:
Van némi aggodalom, de nem vagyunk igazán nyugtalanok, hiszen mindenki dolgozik a kérdésen.”
Az észtek mellett Litvánia, Lettország, a tengerentúlról pedig Kanada is jelezte csatlakozási szándékát, bár Riga feltételekhez kötné részvételét. Lengyelország viszont közölte:
nem kíván katonákat küldeni, mivel erőire a saját határai védelméhez van szüksége.
Jövő hónapban nem kevesebb, mint kétmilliárd eurót küldenek Zeleszkijnek.
Mark Rutte NATO-főtitkár szintén igyekezett mérsékelni az aggodalmakat. Leszögezte, hogy a szövetség közvetlenül nem vállal szerepet az ukrajnai biztonsági garanciákban.
Jelenleg mintegy 80 ezer amerikai katona állomásozik Európában, ám Washington ázsiai-óceániai fókuszváltása miatt,illetve az ukrajnai háborús pszichózis erősödése miatt az európai szövetségesek már jó ideje azt szuggerálják magukba, hogy számuk hamarosan drasztikusan csökkenni fog.
Legalábbis nem az ő hátsó kertjükből.
Donald Trump elnök világossá tette: amerikai szárazföldi csapatok nem vesznek részt a misszióban, de az Egyesült Államok kész „háttértámogatást” nyújtani, például légvédelmi lefedettséggel és hírszerzési adatok megosztásával.
Mindeközben az uniós tagállamok saját védelmi iparuk megerősítésén dolgoznak, tartva attól, hogy Oroszország a következő évtized végére újabb agresszióra lehet képes. A balti államok és Lengyelország már 1 milliárd eurót igényeltek az EU védelmi hitelkeretéből, hogy kiépítsék a „balti védelmi vonalat” az orosz és belarusz határ mentén.
Minden kételyt eloszlatott az amerikai elnök.
Fotó: Jaap Arriens / AFP