Petschnig Mária Zita The Man Tisza Magyar Péter

A neki drukkolók és dolgozók azt kapják Magyar Pétertől jutalmul, amit az ellenfelei büntetésül

2025. szeptember 16. 11:27

Mit művelne ez az ember a miniszterelnöki székben.

2025. szeptember 16. 11:27
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Petschnig Mária Zita a férjével – saját bevallása szerint – nagyjából hatvan Tisza-szigetnél tartott fórumot. Eddig. Az egyiken arról beszélt, ha Magyar Péter kormányra kerül, szegénynek bizony adót (is) kellene emelnie. Ez van. The Man válasza: Petschnig Mária Zitának semmi köze nincs a Tiszához. Na persze!

- Majd pártelnök úr az önkéntesek minapi találkozóján alig leplezetten leb.szta a Tisza-szigeteket, mondván, óvatosabban a vendégekkel, ja, és nincs buli, csak munka – lám, ő is henyélhetne és olvasgathatna, mégsem teszi. Zárójelben: azért MP havi öt-hat millát hazavisz havonta, igaz, a valódi munkahelyére nem nagyon jár be...

- Még egy apró epizód a hétvégi szónoklat kapcsán: The Man azzal kezdi, nem készült beszéddel, csak a »lusta« kampányfőnöke maga helyett színpadra küldte, majd mégis kb. 40 percet hadovál. (Ez a fazon sosincs »magán kívül«, na)

- De a lényeg mégis az, hogy ha idevesszük a lelkes balos médiamunkások vegzálását is, azt látjuk: a neki drukkolók és dolgozók azt kapják Magyar Pétertől jutalmul, amit az ellenfelei (úgymond) büntetésül. Alázást és megtagadást. Mit művelne ez az ember a miniszterelnöki székben.”

Nyitókép: Facebook

Ízisz
2025. szeptember 16. 13:08
Z. "A világban soha nem látott mértékben elszabadultak az indulatok! Nem kell nagy intelligencia ahhoz, hogy észrevegyük Ronald Reagan elhíresült mondásának beteljesülését a világban és immáron Amerikában is. Az elhíresült mondás, amely szerint: „Ha a fasizmus valaha is megérkezik Amerikába, akkor az a liberalizmus képében fog jönni”! Mi itt Közép-Európában annyiban vagyunk előbbre ez ügyben, hogy az anarchizmus szinte minden válfaját meg- és kitapasztaltuk. Nekünk magyaroknak és más nációknak a régióban nem okozott akkora sokkot a liberális-bolsevik anarchizmus újbóli felbukkanása a világban." Az idősebb korosztálynak nem okozott akkora sokkot, a iberális-bolsevik anarchizmus...💯❗
ben2
2025. szeptember 16. 12:46
Nyilván a lebukás után nem tud mást csinálni, mint megtagad mindent és mindenkit, aki a hivatalos narratívával szemben a valós terveket kikotyogta. A gond az, hogy már nem lehet visszalapátolni a szart a lóba, mert azután, hogy a párt alelnöke, az összes létező gazdasági szakértője és több alapszervezete is ujjongva ünnepelte az SZJA emelés gondolatát, már csak az ellenzéki üvegplafon alatt tengődő agyhalottak hiszik el, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz. A Fidesznek pedig nem kell _mindenkit_ meggyőznie, elég ha a törzsszavazóit mozgósítja, ami egy ilyen botrány után nem lesz nehéz.
Sulammit
2025. szeptember 16. 11:55
Nem adhat mást, csak ami a lényege. Aljasság, megalázás, hazudozás, hozzá nem értés, pofázás.
Egyszeriember
2025. szeptember 16. 11:48
Egyre inkább úgy érzem, nem neki szánják azt a széket.
