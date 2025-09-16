- Majd pártelnök úr az önkéntesek minapi találkozóján alig leplezetten leb.szta a Tisza-szigeteket, mondván, óvatosabban a vendégekkel, ja, és nincs buli, csak munka – lám, ő is henyélhetne és olvasgathatna, mégsem teszi. Zárójelben: azért MP havi öt-hat millát hazavisz havonta, igaz, a valódi munkahelyére nem nagyon jár be...

- Még egy apró epizód a hétvégi szónoklat kapcsán: The Man azzal kezdi, nem készült beszéddel, csak a »lusta« kampányfőnöke maga helyett színpadra küldte, majd mégis kb. 40 percet hadovál. (Ez a fazon sosincs »magán kívül«, na)

- De a lényeg mégis az, hogy ha idevesszük a lelkes balos médiamunkások vegzálását is, azt látjuk: a neki drukkolók és dolgozók azt kapják Magyar Pétertől jutalmul, amit az ellenfelei (úgymond) büntetésül. Alázást és megtagadást. Mit művelne ez az ember a miniszterelnöki székben.”