Tisza Párt Magyar Péter Szolnoki Szabolcs

Dúskál a javakban Magyar Péter korábban elítélt híve

2025. szeptember 15. 22:04

Szolnoki Szabolcs lánya szerint a férfi még őt is meglopta.

2025. szeptember 15. 22:04
null

Újabb érdekes figura jelent meg Magyar Péter mellett: ő Szolnoki Szabolcs üzletember, sportoló, televíziós szereplő. Az 52 éves Szolnoki a Wikipédia és a Facebook-oldala alapján mesterséges gyémántok kereskedelmével foglalkozik. Ezenkívül saját cége van, a Verra nevű étrendkiegészítőt árulja.

A szélesebb közönség 2024-ben ismerhette meg, amikor szerepelt a TV2 Házasság első látásra című reality műsorában. 

Egy TikTok-videóban osztotta meg, hogyan gazdagodott meg. Tizenhárom évig élt Londonban, majd hazaköltözött és belekezdett abba, amihez talán a legjobban ért: az életművészkedésbe. 

Tehát én egy életművész vagyok, úgy gondolom. 

Ha könyvet kellene írni rólam, meg lehetne tenni, mivel az életem egy film – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy ha a valódi anyagiakat tekintjük, akkor nem tudja pontosan megmondani, hogy mennyire gazdag. 

Hiába azonban a vagyon, Szolnoki többször is szembekerült a törvénnyel. 

Tavaly novemberben  elfogatóparancsot adtak ki ellene, Szolnoki Szabolcsot megrontás miatt keresték (ez a gyermekprostitúció kihasználásának felel meg). A 24.hu cikke szerint az elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adta ki ellene,

miután a jogerős ítélet ellenére nem kezdte meg a büntetésének letöltését.

Forrás: police.hu

Szolnokit pénzbüntetésre ítélték, amit nem fizetett be, ezért azt átváltoztatták fogházbüntetésre, de nem vonult be, így került sor az elfogatóparancs kibocsátására. Az akkor 38 éves férfi egy 17 éves lánnyal folytatott szexuális kapcsolatot ellenszolgáltatás fejében.

Az ügyében az V. és XIII. Kerületi Ügyészség járt el, jogerősen 900 ezer forintos pénzbírságra ítélték, ami összesen 200 nap fogházbüntetésnek felel meg.

De ez még nem minden: 

egy másik ügyben a saját lánya indított ellene eljárást, mivel a férfi állítólag ellopott tőle egy autót és az ékszereit. 

A feljelentés szerint Szolnoki elkérte a lánya nevén lévő BMW-t és egy bérautót adott cserébe. Ám a BMW-t három hét után sem adta vissza, és mint kiderült egy autókereskedő segítségével feketén eladta. De nem csak az autót verte dobra: elvette és eladta lánya 12 milliós Rolex-óráját, és több drága ékszert is.

Pedig a hírek szerint a férfi egy egymilliárdos ingatlanban él a II. kerületben, közösségi oldalain pedig méregdrága holmikban pózol, luxusautók társaságában.

Nem aprózza el Magyar Péter rajongója. (Forrás: Instagram)

Egy videóban azt ecseteli, hogy a kedvenc közlekedési eszköze a helikopter, mert bárhol ki tud szállni, legyen éppen Londonban vagy Izlandon.

Szolnoki részt vett magyar Péter kötcsei fórumán és a pártelnök országjárásának kerepesi állomásán is.

Augusztus 19-én a Parlament előtt beszélt arról, hogy Magyarországon sokkal több lehetőség volt, akkor amikor ő fiatal volt. Ezért arra buzdítja a mai fiatalokat, hogy szavazzanak a változásra.

 

5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 15. 23:11
Ez a tiszapárt 2. legnagyobb öngólja Ruth'n Sandy Lobulus óta. 😂😂😂😂
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 15. 23:09
>> Ezenkívül saját cége van, a Verra nevű étrendkiegészítőt árulja.<< Magyarul szélhámos.
Takagi
2025. szeptember 15. 23:03
Undormány.
khomeini
2025. szeptember 15. 22:59
micsoda szar alakok gyűjtőhelye ez a tisza
