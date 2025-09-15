Dúskál a javakban Magyar Péter korábban elítélt híve

Újabb érdekes figura jelent meg Magyar Péter mellett: ő Szolnoki Szabolcs üzletember, sportoló, televíziós szereplő. Az 52 éves Szolnoki a Wikipédia és a Facebook-oldala alapján mesterséges gyémántok kereskedelmével foglalkozik. Ezenkívül saját cége van, a Verra nevű étrendkiegészítőt árulja.

A szélesebb közönség 2024-ben ismerhette meg, amikor szerepelt a TV2 Házasság első látásra című reality műsorában.

Egy TikTok-videóban osztotta meg, hogyan gazdagodott meg. Tizenhárom évig élt Londonban, majd hazaköltözött és belekezdett abba, amihez talán a legjobban ért: az életművészkedésbe.

Tehát én egy életművész vagyok, úgy gondolom.

Ha könyvet kellene írni rólam, meg lehetne tenni, mivel az életem egy film – fogalmazott.