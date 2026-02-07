Politikai elemző: A Tisza zavarosan kommunikál Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban

Orbán Anita nemrég azt nyilatkozta, hogy a Tisza nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozását – idézi fel Nagy Attila Tibor politikai elemző, aki szerint ez a kijelentés akár arra is utalhat, hogy Ukrajna nem gyorsított csatlakozását viszont támogatná egy majdani Tisza-kormány.

Nem ez az első kérdés, amelyben a Tisza szándékosan nem foglal egyértelmű álláspontot, vagy a politikusai egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesznek a különböző szakpolitikai kérdésekben.