Politikai elemző: A Tisza zavarosan kommunikál Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban

Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.
Nem egyértelmű, hogy támogatják-e vagy sem.
Orbán Anita nemrég azt nyilatkozta, hogy a Tisza nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozását – idézi fel Nagy Attila Tibor politikai elemző, aki szerint ez a kijelentés akár arra is utalhat, hogy Ukrajna nem gyorsított csatlakozását viszont támogatná egy majdani Tisza-kormány.
Nem ez az első kérdés, amelyben a Tisza szándékosan nem foglal egyértelmű álláspontot, vagy a politikusai egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesznek a különböző szakpolitikai kérdésekben.
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Orbán Viktor a legutóbbi, szombathelyi háborúellenes gyűlésen figyelmeztetett: a 2026-ban megválasztott kormányon fog múlni, hogy Magyarország belép-e a háborúba, és Ukrajnába küldik-e a magyar gazdaság működéséhez szükséges pénzt.
