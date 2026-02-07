Ft
Politikai elemző: A Tisza zavarosan kommunikál Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban

2026. február 07. 15:40

Nem egyértelmű, hogy támogatják-e vagy sem.

2026. február 07. 15:40
null

Orbán Anita nemrég azt nyilatkozta, hogy a Tisza nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozását – idézi fel Nagy Attila Tibor politikai elemző, aki szerint ez a kijelentés akár arra is utalhat, hogy Ukrajna nem gyorsított csatlakozását viszont támogatná egy majdani Tisza-kormány.

Nem ez az első kérdés, amelyben a Tisza szándékosan nem foglal egyértelmű álláspontot, vagy a politikusai egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesznek a különböző szakpolitikai kérdésekben.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Orbán Viktor a legutóbbi, szombathelyi háborúellenes gyűlésen figyelmeztetett: a 2026-ban megválasztott kormányon fog múlni, hogy Magyarország belép-e a háborúba, és Ukrajnába küldik-e a magyar gazdaság működéséhez szükséges pénzt.

Nyitókép: Facebook

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 07. 17:12
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 07. 17:11
a Tisza csak hazudik
Válasz erre
2
0
Szerintem
•••
2026. február 07. 16:24 Szerkesztve
A tiszafostost Ursula, Weber tolják, hogy bábkormány állítsanak a fejünk fölé. Az ő követeléseik meg közismertek. Csak nem gondolja valaki, hogy azért tolják a tiszafostost, hogy bármi mást csináljon, mint amiért tolják?
Válasz erre
3
0
Szerintem
2026. február 07. 16:22
Korábban még határozottan ki is jelentette a tiszafostos, hogy mindent Ukrajnának, a saját szájával. Még szavazási eredményit is bemondott, hogy 58% akarja minél hamarabb csatlakoztatni az EU-hoz, NATO-hoz Ukrajnát. Csak aztán ezt is félretették, hogy jobb elkussolniuk róla. Előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet, ugyebár.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!