02. 15.
vasárnap
02. 15.
vasárnap
Magyar Péter újra botrányok árnyékában – Orbán Viktor nyerte a hetet (VIDEÓ)

2026. február 15. 20:53

Az elemzők szerint a két politikus közötti különbségek újra élesen megmutatkoztak az elmúlt napokban.

2026. február 15. 20:53
null

A hét történéseit elemezték a Patrióta műsorában vasárnap este. Egyértelmű, hogy a hetet Magyar Péter újabb botránya uralta.  

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Patrióta műsorban úgy értékelte: ez a történet véglegesen bizonyította Magyar Péter alkalmatlanságát az ország vezetésére. Szerinte a hét legfontosabb üzenete éppen ez:

egy ilyen emberre nem lehet rábízni Magyarországot.

Magyar egész héten „színészkedett” és magyarázkodott, miközben Orbán Viktor nyugodt, kiszámítható államférfi képét mutatta. Deák szerint a botrány elriaszthatja a bizonytalan szavazókat, de a már elkötelezett Tisza-táborra valószínűleg nem lesz nagy hatással.

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője kiemelte a két politikus karakterének éles kontrasztját: míg Magyar Péternek saját botrányai miatt kellett védekeznie, addig Orbán Viktor országjáráson vett részt, találkozott a választókkal, Belgiumban informális EU-csúcson képviselte a magyar érdekeket, majd évértékelőt tartott.

A két elemző azt is hozzátette, héten további nemzetközi fejlemények is erősítették a Tisza Pártot érő kritikákat. Politico publikált egy cikket az úgynevezett Zelenszkij-tervről, amely öt lépésben sürgeti Ukrajna gyors EU-csatlakozását akár már 2027-re, és ennek fontos része a jelenlegi magyar kormány megbuktatása is. 

Erre erősített rá, hogy Magyar Péter éppen Münchenben járt a Biztonsági Konferencián, ahol európai néppárti vezetőkkel (többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral) egyeztetett – a két elemzőegyetértett, hogy ez jól illeszkedik a háborúpárti elit támogatásába.

Deák Dániel kiemelte, a héten több jóléti intézkedés is elindult, mint a 13. és a 14. havi nyugdíjak kifizetése, a miniszterelnök pedig folytatja az országjárást, ez a hét erősítette a Fidesz pozícióját a 2026-os választások előtt.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Takagi
2026. február 15. 22:09
MP nem politikus, csak felolvasó. Önálló gondolata=nulla.
sargalettaparadicsomnempiros
2026. február 15. 21:23
Ja, az egyikről kiderült hogy tudatosan mérgeztette egy multival a magyarságot, a másikról, hogy dugott. Tényleg Orbán nyerte a hetet!
Conduct
2026. február 15. 21:05
Nézzétek meg inkább a Partizán gödi önkéntes tűzoltó-báli videóját!Ilyen országot csináltatok bírkák.
cirmos
2026. február 15. 21:01
te viktor, kezdjük megint kannába gyűjteni a benzint?
