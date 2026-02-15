Magyar Péter újra botrányok árnyékában – Orbán Viktor nyerte a hetet (VIDEÓ)

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője kiemelte a két politikus karakterének éles kontrasztját: míg Magyar Péternek saját botrányai miatt kellett védekeznie, addig Orbán Viktor országjáráson vett részt, találkozott a választókkal, Belgiumban informális EU-csúcson képviselte a magyar érdekeket, majd évértékelőt tartott.

A két elemző azt is hozzátette, héten további nemzetközi fejlemények is erősítették a Tisza Pártot érő kritikákat. Politico publikált egy cikket az úgynevezett Zelenszkij-tervről, amely öt lépésben sürgeti Ukrajna gyors EU-csatlakozását akár már 2027-re, és ennek fontos része a jelenlegi magyar kormány megbuktatása is.

Erre erősített rá, hogy Magyar Péter éppen Münchenben járt a Biztonsági Konferencián, ahol európai néppárti vezetőkkel (többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral) egyeztetett – a két elemzőegyetértett, hogy ez jól illeszkedik a háborúpárti elit támogatásába.

Deák Dániel kiemelte, a héten több jóléti intézkedés is elindult, mint a 13. és a 14. havi nyugdíjak kifizetése, a miniszterelnök pedig folytatja az országjárást, ez a hét erősítette a Fidesz pozícióját a 2026-os választások előtt.