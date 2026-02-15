Ft
család tisza párt orbán balázs magyar péter

Ezeket a számokat minden magyarnak látnia kell: hátborzongató összeget vennének el a családoktól Magyar Péterék

2026. február 15. 19:18

Ha a Tisza Párt, Brüsszel és a nagytőke koalíciója kerülne kormányra, céljuk lenne, hogy elvegyék a magyar családok javára kiharcolt összegeket.

2026. február 15. 19:18
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke Facebook-bejegyzésében a nemzeti kormány gazdaságpolitikájának eredményeit és a 2026-os választások tétjét emelte ki.

A kampányfőnök szerint az elmúlt 15 évben a kormány mintegy 15 ezer milliárd forint többletforrást vont el a bankszektortól, az energiacégektől, a kiskereskedelmi láncoktól, a telekommunikációs és gyógyszeripari vállalatoktól különadók, extraprofitadók és célzott befizetési kötelezettségek révén.

Ezeket az összegeket a lakosság és a hazai vállalkozások védelmére, családtámogatásokra, rezsivédelmi intézkedésekre, a 13. és 14. havi nyugdíjra, vidéki fejlesztésekre és otthonteremtési programokra fordították.

A bejegyzés szerint a bankszektorban a bankadó, tranzakciós illeték és az extraprofitadó jelentős bevételt hozott, miközben a devizahiteles elszámolás, az árfolyamgát és a Nemzeti Eszközkezelő program több tízezer család lakhatását biztosította.

Az energiatermelőktől beszedett „Robin Hood”-adó és az üzemanyagárstop finanszírozása, valamint a kiskereskedelmi és telekommunikációs szektor adói szintén közvetlenül támogatták a lakosságot az inflációs időszakokban.

Orbán Balázs hangsúlyozta:

ha a Tisza Párt, Brüsszel és a nemzetközi nagytőke koalíciója kerülne kormányra, céljuk az lenne, hogy megakadályozzák az idén esedékes 1 922 milliárd forint bevonását, és visszaszerezzék az elmúlt években a magyar családok javára elosztott 14 956 milliárd forintot. 

„Ahogy Orbán Viktor fogalmazott az évértékelő beszédében: ki fogják zsebelni a magyar családokat. Ez a választás tétje” – írta a Fidesz kampányfőnöke, hozzátéve, hogy a nemzeti kormány célja ennek megakadályozása.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

lemez
2026. február 15. 21:59
Lenne mit elvenni megint az országtól.Ez a mocsok banda okádja a korripciót mert a nyugat èhes ki lettek tessékelve sorban.Nagy árat fizettünk érte.Mindenért megkúzdött Orbán,még a kafetèriát is franciák kezelték.Még azért is bepereltek.
1
0
antipoloska
2026. február 15. 21:18
rohadt mocskos féreg! felébredhetne már a seggnyaló tábora!
2
0
Abiondi
2026. február 15. 20:57
Petykó a progresszív adójával elvenne legalább nettó egyhavi fizetést minden dolgozó embertől!Nem lesz családi adókedvezmény, mert beszántanák, így még kevesebb pénzhez jutnak a családok.Megszüntetik a "humbug" rezsicsökkentést, így az éves átlagos rezsi a mostani 300ezerről 900ezerre ugrana.Eltörölnék a bankadót, a multiadót, ezért növekedne a szolgáltatások ára is legalább 10%-kal.Az élelmiszerek ára is megugrana az eltörölt árrés-stop miatt, hiába akar az "egészséges élelmiszerekre" 5%-os áfá-t a tiszar. Az ingyenes orvosi ellátás minimálisra sorvasztása szintén a tervük.Csökkentenék a TB támogatott gyógyszerek számát, itt is kinéz 10%-os drágulás.Ez még csak a kezdet, de így is havonta 3-400ezerrel kurtítaná meg az átlag családi kasszát ezek a tiszaros rendelkezések. Számoljon mindenki utána, mennyit venne ki petykó a zsebéből!Csak emlékeztetőül, volt az a "reklám" amikor petykó bejött és levágta a részét a tortából! Na, az lesz itt az tuti, ha hagyjuk, hogy nyerjenek! Ne hagyjuk!
4
0
jetilovag
2026. február 15. 20:19
köcsog tisza agyhalál proletárok kibaszott sötét szektája..élükőn a nőverő fukrány imádó szihopata skiztofrén prüsszeli udvari bolond poloska pötyi liberálcionista bolsevikkel.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣..........ja ..fasszopó..is....🤣🤣🤣🤣..akinek a győzelmi léce ....nagyon rezeg!......🤣🤣🤣🤣🤣
3
0
