Ezeket a számokat minden magyarnak látnia kell: hátborzongató összeget vennének el a családoktól Magyar Péterék

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke Facebook-bejegyzésében a nemzeti kormány gazdaságpolitikájának eredményeit és a 2026-os választások tétjét emelte ki.

A kampányfőnök szerint az elmúlt 15 évben a kormány mintegy 15 ezer milliárd forint többletforrást vont el a bankszektortól, az energiacégektől, a kiskereskedelmi láncoktól, a telekommunikációs és gyógyszeripari vállalatoktól különadók, extraprofitadók és célzott befizetési kötelezettségek révén.