Ezeket a számokat minden magyarnak látnia kell: hátborzongató összeget vennének el a családoktól Magyar Péterék

Ha a Tisza Párt, Brüsszel és a nagytőke koalíciója kerülne kormányra, céljuk lenne, hogy elvegyék a magyar családok javára kiharcolt összegeket.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke Facebook-bejegyzésében a nemzeti kormány gazdaságpolitikájának eredményeit és a 2026-os választások tétjét emelte ki.
A kampányfőnök szerint az elmúlt 15 évben a kormány mintegy 15 ezer milliárd forint többletforrást vont el a bankszektortól, az energiacégektől, a kiskereskedelmi láncoktól, a telekommunikációs és gyógyszeripari vállalatoktól különadók, extraprofitadók és célzott befizetési kötelezettségek révén.
Ezeket az összegeket a lakosság és a hazai vállalkozások védelmére, családtámogatásokra, rezsivédelmi intézkedésekre, a 13. és 14. havi nyugdíjra, vidéki fejlesztésekre és otthonteremtési programokra fordították.
A bejegyzés szerint a bankszektorban a bankadó, tranzakciós illeték és az extraprofitadó jelentős bevételt hozott, miközben a devizahiteles elszámolás, az árfolyamgát és a Nemzeti Eszközkezelő program több tízezer család lakhatását biztosította.
Az energiatermelőktől beszedett „Robin Hood”-adó és az üzemanyagárstop finanszírozása, valamint a kiskereskedelmi és telekommunikációs szektor adói szintén közvetlenül támogatták a lakosságot az inflációs időszakokban.
Orbán Balázs hangsúlyozta:
ha a Tisza Párt, Brüsszel és a nemzetközi nagytőke koalíciója kerülne kormányra, céljuk az lenne, hogy megakadályozzák az idén esedékes 1 922 milliárd forint bevonását, és visszaszerezzék az elmúlt években a magyar családok javára elosztott 14 956 milliárd forintot.
„Ahogy Orbán Viktor fogalmazott az évértékelő beszédében: ki fogják zsebelni a magyar családokat. Ez a választás tétje” – írta a Fidesz kampányfőnöke, hozzátéve, hogy a nemzeti kormány célja ennek megakadályozása.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP