Látványos különbség: Orbán Viktor büszke lehet a kormánypárt támogatóira – míg a Tiszának van miért szégyenkeznie (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában párhuzamot vont aközött, hogy mely ismert közéleti szereplők álltak nyíltan a Fidesz mellé, és kik támogatják a Tisza Pártot.

Az összeállítás első részében több ismert művész és közéleti szereplő tűnik fel, köztük Rákay Philip, Zalatnay Sarolta, Sasvári Sándor, Gáspár Evelin, Makray Katalin, Miklósa Erika, Nyerges Zoltán és Németh Kristóf. A videó üzenete szerint ők azok, „akikre büszkék vagyunk”.