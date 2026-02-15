Ft
tisza dopeman gáspár evelin fidesz orbán viktor

Látványos különbség: Orbán Viktor büszke lehet a kormánypárt támogatóira – míg a Tiszának van miért szégyenkeznie (VIDEÓ)

2026. február 15. 21:09

A kormányfő sokatmondó videót posztolt a közösségi oldalán.

2026. február 15. 21:09
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában párhuzamot vont aközött, hogy mely ismert közéleti szereplők álltak nyíltan a Fidesz mellé, és kik támogatják a Tisza Pártot.

Az összeállítás első részében több ismert művész és közéleti szereplő tűnik fel, köztük Rákay Philip, Zalatnay Sarolta, Sasvári Sándor, Gáspár Evelin, Makray Katalin, Miklósa Erika, Nyerges Zoltán és Németh Kristóf. A videó üzenete szerint ők azok, „akikre büszkék vagyunk”.

A videó másik oldalán ezzel szemben a Tisza Párthoz kötődően mindössze Alekosz, a ValóVilág egykori szereplője tűnt fel, aki a felvételen úgy fogalmazott „a Fidesz szavazói prolik”.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

2026. február 15. 22:07
Egy drogos strici az elnökük. Ennyi.
Kativagyokazobudai
2026. február 15. 22:07
Hogyne. Egyiket Tóth Gabi, Nagy Feró, Szalay Piroska, Eperjes Károly, Demeter Szilárd támogatja, míg másikat -többek között Nagy Ervin, Róna Péter, Orbán Anita, Csézy, Kapitány István, Velkey György László. Nem is tudom, lehet, én ülök fordítva a lovon, De az is lehet, a FIDESZ támogatóinak lova megy seggel előre.
tapir32
2026. február 15. 21:52
Orbán Anita a hazáját fenyegető fasiszta diktátor Zselenszkijnek gazsulál. Gerinctelen!
sargalettaparadicsomnempiros
2026. február 15. 21:26
Ja, az egyikről kiderült hogy tudatosan mérgeztette egy multival a magyarságot, a másikról, hogy dugott. De szégyenkezzenek a tiszások!
