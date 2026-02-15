Látványos különbség: Orbán Viktor büszke lehet a kormánypárt támogatóira – míg a Tiszának van miért szégyenkeznie (VIDEÓ)

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
A kormányfő sokatmondó videót posztolt a közösségi oldalán.
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában párhuzamot vont aközött, hogy mely ismert közéleti szereplők álltak nyíltan a Fidesz mellé, és kik támogatják a Tisza Pártot.
Az összeállítás első részében több ismert művész és közéleti szereplő tűnik fel, köztük Rákay Philip, Zalatnay Sarolta, Sasvári Sándor, Gáspár Evelin, Makray Katalin, Miklósa Erika, Nyerges Zoltán és Németh Kristóf. A videó üzenete szerint ők azok, „akikre büszkék vagyunk”.
A videó másik oldalán ezzel szemben a Tisza Párthoz kötődően mindössze Alekosz, a ValóVilág egykori szereplője tűnt fel, aki a felvételen úgy fogalmazott „a Fidesz szavazói prolik”.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor