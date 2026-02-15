Van Dijket Kerkez fejlődéséről faggatták – ezt reagálta a csapatkapitány

Megérte az árát – Kerkezről áradozik a világ egyik legtekintélyesebb sportlapja
A Brighton ellen ismét jól játszott és egy gólpasszt is kiosztott.
Van Dijket a magyar válogatott bekkről kérdezték. Kerkez játéka sokat javult az elmúlt időszakban.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szombaton hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg a Vörösök szurkolói által a meccs legjobbjának megválasztott Kerkez Milos gólpasszt adott – utóbbiról elismerően nyilatkozott a csapatkapitány Virgil van Dijk.
Egy korábbi cikkünkben már felhívtuk arra a figyelmet, hogy a magyar válogatott játékos egyre jobb formája nem maradt észrevétlen, legutóbb a The Athletic újságírója is méltatta a balbekket.
A This is Anfield is közölt egy Kerkezt méltató cikket, ebben a csapatkapitány Van Dijk szavait idézték a Liverpool Echóra hivatkozva. A This is Anfield egyébként úgy fogalmazott, hogy a lassú beilleszkedése után most olyan benyomást kelt, mint az előző idényben a Bournemouthnál, ahol ragyogott.
Van Dijk elárulta, a színfalak mögött sokat beszélgetnek Kerkezzel, mert a pályán egymást segítik ki, legyen szó védekezésről vagy letámadásról.
„Ez egy olyan együttműködés, amelyhez elengedhetetlen, hogy megértsétek egymást, és nekem Robertsonnal ez kialakult, még most is megvan a pályán, hiszen évek óta együtt játszunk – magyarázta a Liverpool holland csapatkapitánya. –
Ezek a beszélgetések száz százalékban a színfalak mögött zajlanak, valamint a meccseken belül, akárcsak a csapat többi tagjával, hogy a legjobbat tudjuk kihozni magunkból és a csapatból.”
Azt hiszem, elég egyértelmű, hogy jobbá vált. Még mindig nagyon fiatal, de már kezdi megszokni, hogy mit jelent a Liverpoolban játszani, amely sokkal többről szól annál, minthogy belerúgsz egyet a labdába a pályán”
– fogalmazott, és hozzátette, hogy nem könnyű a legjobbat kihozni magadból akkor, amikor a csapatnak nem megy a játék.
De Robertson és a többiek segítségével, valamint a saját hozzájárulásának köszönhetően, azt hiszem, nagyot lépett előre. Én azt látom, hogy még sokat kell tanulnia és fejlődnie, de ez jó dolog. Csak ezen az úton kell maradnia.”
Szó esett még a magas átigazolási díjáról, amely képes lehet nyomást helyezni rá, de Van Dijk szerint nem szabad ezzel foglalkozni, mert nincsenek rá hatással.
„Engem 75 millió fontért vettek meg, ami sok pénz, de mit tudok tenni ellene?”
Van Dijk hangsúlyozta, hogy Kerkez még fiatal, és kész tanulni. A This is Anfield pedig emlékeztetett arra, hogy annak idején Andrew Robertsont 23 esztendősen, tehát a most 22 éves Kerkeznél idősebben szerződtette a Liverpool, és világklasszis vált belőle.
