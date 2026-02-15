Van Dijket Kerkez fejlődéséről faggatták – ezt reagálta a csapatkapitány

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szombaton hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg a Vörösök szurkolói által a meccs legjobbjának megválasztott Kerkez Milos gólpasszt adott – utóbbiról elismerően nyilatkozott a csapatkapitány Virgil van Dijk.

Egy korábbi cikkünkben már felhívtuk arra a figyelmet, hogy a magyar válogatott játékos egyre jobb formája nem maradt észrevétlen, legutóbb a The Athletic újságírója is méltatta a balbekket.