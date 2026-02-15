Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
virgil Van Dijk Andrew Robertson Liverpool Kerkez Milos

Van Dijket Kerkez fejlődéséről faggatták – ezt reagálta a csapatkapitány

2026. február 15. 20:15

Van Dijket a magyar válogatott bekkről kérdezték. Kerkez játéka sokat javult az elmúlt időszakban.

2026. február 15. 20:15
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szombaton hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg a Vörösök szurkolói által a meccs legjobbjának megválasztott Kerkez Milos gólpasszt adott – utóbbiról elismerően nyilatkozott a csapatkapitány Virgil van Dijk.

Egy korábbi cikkünkben már felhívtuk arra a figyelmet, hogy a magyar válogatott játékos egyre jobb formája nem maradt észrevétlen, legutóbb a The Athletic újságírója is méltatta a balbekket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A This is Anfield is közölt egy Kerkezt méltató cikket, ebben a csapatkapitány Van Dijk szavait idézték a Liverpool Echóra hivatkozva. A This is Anfield egyébként úgy fogalmazott, hogy a lassú beilleszkedése után most olyan benyomást kelt, mint az előző idényben a Bournemouthnál, ahol ragyogott.

Van Dijk elárulta, a színfalak mögött sokat beszélgetnek Kerkezzel, mert a pályán egymást segítik ki, legyen szó védekezésről vagy letámadásról.

„Ez egy olyan együttműködés, amelyhez elengedhetetlen, hogy megértsétek egymást, és nekem Robertsonnal ez kialakult, még most is megvan a pályán, hiszen évek óta együtt játszunk – magyarázta a Liverpool holland csapatkapitánya. –

Ezek a beszélgetések száz százalékban a színfalak mögött zajlanak, valamint a meccseken belül, akárcsak a csapat többi tagjával, hogy a legjobbat tudjuk kihozni magunkból és a csapatból.”

Kerkez gólpasszt jegyzett a Brighton ellen
Kerkez gólpasszt jegyzett a Brighton ellen (Fotó: Darren Staples/AFP)

Van Dijk dicsérte Kerkezt a fejlődéséért

Azt hiszem, elég egyértelmű, hogy jobbá vált. Még mindig nagyon fiatal, de már kezdi megszokni, hogy mit jelent a Liverpoolban játszani, amely sokkal többről szól annál, minthogy belerúgsz egyet a labdába a pályán”

– fogalmazott, és hozzátette, hogy nem könnyű a legjobbat kihozni magadból akkor, amikor a csapatnak nem megy a játék.

De Robertson és a többiek segítségével, valamint a saját hozzájárulásának köszönhetően, azt hiszem, nagyot lépett előre. Én azt látom, hogy még sokat kell tanulnia és fejlődnie, de ez jó dolog. Csak ezen az úton kell maradnia.”

Szó esett még a magas átigazolási díjáról, amely képes lehet nyomást helyezni rá, de Van Dijk szerint nem szabad ezzel foglalkozni, mert nincsenek rá hatással.

„Engem 75 millió fontért vettek meg, ami sok pénz, de mit tudok tenni ellene?”

Van Dijk hangsúlyozta, hogy Kerkez még fiatal, és kész tanulni. A This is Anfield pedig emlékeztetett arra, hogy annak idején Andrew Robertsont 23 esztendősen, tehát a most 22 éves Kerkeznél idősebben szerződtette a Liverpool, és világklasszis vált belőle.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. február 15. 20:48
Milossal még az a baj, hogy nem képes kiegyensúlyozott teljesítményre. Legalábbis még. Én ahogy látom, fejben fárad el. Fejben nem bírja ezt a szerda-szombat ritmust. És erre már Slot is rájött. Ha most pl szerdán játszaniuk kellene, tuti Robertsont játszatná. De most a következő meccsük egy hét múlva lesz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!