Micsoda látvány: magyar zászlóval fogadták Szoboszlait és Kerkezt Liverpoolban

Megérte az árát – Kerkezről áradozik a világ egyik legtekintélyesebb sportlapja
A Brighton ellen ismét jól játszott és egy gólpasszt is kiosztott.
Magyar zászló az Anfielden. Mutatjuk, hogyan várták Szoboszlait és Kerkezt a mérkőzés előtt!
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg Kerkez Milos gólpasszt adott. Nemzeti csapatunk játékosait az Anfielden magyarok is várták a bemelegítésre menet, amelyet tökéletesen látni a klub videójában.
A mérkőzésen Kerkez Milos kiosztott egy gólpasszt, a teljesítményét pedig a The Athletic is elismerte.
Szoboszlai Dominik pedig újfent betalált, ezúttal akcióból. A lefújás után Mohamed Szalah és Arne Slot vezetőedző is megdicsérte őt.
A Liverpool legendája agyondicsérte a magyarok kiválóságát. Szalah Szoboszlait nevezte meg, mint a siker kulcsát.
A Liverpool sajtótájékoztatóján Slot hosszasan beszélt a magyar középpályásról. Arról is megkérdezték, hogy Szoboszlai vajon rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, amik ahhoz kellenek, hogy csapatkapitány váljon belőle.
