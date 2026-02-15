Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Brighton Brighton & Hove Albion FA-kupa Liverpool videó Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Micsoda látvány: magyar zászlóval fogadták Szoboszlait és Kerkezt Liverpoolban

2026. február 15. 15:47

Magyar zászló az Anfielden. Mutatjuk, hogyan várták Szoboszlait és Kerkezt a mérkőzés előtt!

2026. február 15. 15:47
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg Kerkez Milos gólpasszt adott. Nemzeti csapatunk játékosait az Anfielden magyarok is várták a bemelegítésre menet, amelyet tökéletesen látni a klub videójában.


Szoboszlai és Kerkez is parádézott

Szoboszlai újfent betalált
Szoboszlai újfent betalált (Fotó: Darren Staples/AFP)

A mérkőzésen Kerkez Milos kiosztott egy gólpasszt, a teljesítményét pedig a The Athletic is elismerte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai Dominik pedig újfent betalált, ezúttal akcióból. A lefújás után Mohamed Szalah és Arne Slot vezetőedző is megdicsérte őt.

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Darren Staples/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!