Micsoda fotók: befagyott a lillafüredi vízesés

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Ahogy arról beszámoltunk, a következő napokban kemény mínuszok is várhatók, néhol -19 fok is lehet.
Több hullámban érkezik a havazás január első hetében, és tovább hűl a levegő: a héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet. A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
Jégcsapok a részben befagyott lillafüredi vízesésnél 2026. január 4-én:
Nyitókép: MTI/Vajda János