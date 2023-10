„A holokauszt óta nem érte ekkora gonoszság a zsidóságot”

***

El tudná mondani, mi történik Izraelben?

Ma reggel 6:30 körül a Hamász és más terrorszervezetek megszállták Izraelt. Áttörtek a kerítéseken, elfoglalták a katonai állásokat, és megölték az ott levő katonákat, néhányukat elrabolták. Jelenleg több mint 1000-re lehet tenni a terroristák számát.

A határ közelében több farm, úgynevezett kibuc találtható, ezeket a településeket is megtámadták ma reggel. Az emberek az ágyaikban feküdtek még, mikor terroristák törtek be az otthonaikba és kivégezték őket: férfiakat, nőket és gyerekeket. Több tucat embert ejtettek túszul, legalábbis jelenleg csak ennyiről tudunk.

Sajnos nőket és gyerekeket is szexuálisan meggyaláztak, majd kivégezték őket.

Másokat Gázába vittek. Bejárták a Gázai-övezet körüli izraeli településeket: Szderótot, Netivótot és más helyeket. Sábeszkor az emberek reggel felkeltek, hogy zsinagógába menjenek, és mikor az utcán sétáltak lelőtték és meggyilkolták őket. Betörtek az emberek otthonaiba, ahogy azt a kibucokban is tették. Elraboltak és meggyilkoltak embereket, és most több helyen fogva tartanak civileket. Legalább öt kibuc és több település még nincs felszabadítva a terror alól, jelenleg is tűzharcok folynak köztük és az Izraeli Védelmi Erők katonái között.