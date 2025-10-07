Megdöbbentő bejelentés: akár egy héten belül béke lehet Gázában

Két évvel az október 7-i terrortámadás után Johann Wadephul, Németország külügyminisztere arról beszélt, hogy már a jövő héten létrejöhet a tűzszünet Izrael és a Hamasz között, amely magában foglalná a még fogságban lévő izraeli túszok szabadon engedését és humanitárius segélyek biztosítását a Gázai övezet számára.

„Remélem, hogy a jövő héten elérhetjük az első megállapodást – tűzszünetet, a túszok szabadon bocsátását és humanitárius segítséget Gázának” – mondta Wadephul Paul Ronzheimer újságírónak adott tel-avivi interjújában, amelyet a Politico készített.

A német diplomata hangsúlyozta, hogy Európa kulcsszerepet játszik a rendezésben,

és visszautasította Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vádjait, miszerint Európa „távollévő” lett volna a háború megoldásában, sőt „meghajolt volna a palesztin terrorizmus előtt”.

„Európa fontos – az Egyesült Királyság és Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai, és mindkettő számít. Az Európai Unió egésze is jelentős, Németország pedig aktívan részt vesz” – fogalmazott.