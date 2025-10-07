Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Németország Hamasz gáza

Megdöbbentő bejelentés: akár egy héten belül béke lehet Gázában

2025. október 07. 10:19

Johann Wadephul külügyminiszter a túszokról és a nyugati támogatásról is beszélt.

2025. október 07. 10:19
null

Két évvel az október 7-i terrortámadás után Johann Wadephul, Németország külügyminisztere arról beszélt, hogy már a jövő héten létrejöhet a tűzszünet Izrael és a Hamasz között, amely magában foglalná a még fogságban lévő izraeli túszok szabadon engedését és humanitárius segélyek biztosítását a Gázai övezet számára.

„Remélem, hogy a jövő héten elérhetjük az első megállapodást – tűzszünetet, a túszok szabadon bocsátását és humanitárius segítséget Gázának” – mondta Wadephul Paul Ronzheimer újságírónak adott tel-avivi interjújában, amelyet a Politico készített.

A német diplomata hangsúlyozta, hogy Európa kulcsszerepet játszik a rendezésben,

és visszautasította Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vádjait, miszerint Európa „távollévő” lett volna a háború megoldásában, sőt „meghajolt volna a palesztin terrorizmus előtt”

„Európa fontos – az Egyesült Királyság és Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai, és mindkettő számít. Az Európai Unió egésze is jelentős, Németország pedig aktívan részt vesz” – fogalmazott.

Wadephul elmondta, hogy előző nap tárgyalt a katari külügyminiszterrel és miniszterelnökkel, aki kulcsfontosságú kapcsolatban áll a Hamasz vezetésével, majd Kairóba utazik, hogy találkozzon az egyiptomi külügyminiszterrel is. „Pontosan azt teszem, amit egy külügyminiszternek tennie kell: megértést építek, álláspontokat egyeztetek, közvetítek, hidakat építek. Hogy mindez végül sikerre vezet-e, majd meglátjuk – de kötelességem, hogy folyamatosan próbálkozzam” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus az október 7-i mészárlás utáni időszakra visszatekintve kijelentette: már a háború kezdetén figyelmeztette kollégáit, hogy Izrael válaszlépései idővel kikezdik a Nyugat támogatását. „Egy idő után az emberek elkezdték mondani: Izrael most már túl messzire megy” – fogalmazott.

Wadephul csalódottságának adott hangot a németországi szolidaritási tüntetések kapcsán is, 

amelyek szerinte nem érték el a várt méreteket: „Sokan eljöttek, igen – de nem elegen ahhoz, hogy megtöltsék a 17. június utcát egészen a Győzelmi oszlopig. Pedig így kellett volna lennie. Az az őszinte empátia, az a mély szolidaritás nem volt annyira széles körű és erős, mint amennyire reméltem.”

A külügyminiszter az Európában ismét erősödő antiszemitizmus kapcsán elismerte, hogy a jelenség „továbbra is létezik, és egyesek politikai célokra használják ki”. 

Hozzátette: bár semmiképp sem igazolható, az izraeli kormányok néhány „nem bölcs” döntése is hozzájárult a feszültséghez. „Nem az én véleményem, de sok ember így érzékeli. Látom, hogyan olvad össze a kormánykritika az antiszemita nézetekkel – ez helytelen, de létezik, és előbb el kell ismernünk, hogy kezelni tudjuk” – mondta.

Wadephul végül megerősítette Németország Izrael iránti biztonsági elkötelezettségét, ugyanakkor bírálta az izraeli kormány korábbi Gáza-blokádját. 

Izrael a Közel-Kelet legfontosabb biztonsági partnere számunkra – és ez így is marad”

 – zárta szavait.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mostafa Alkharouf / AFP

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. október 07. 12:28
Majd odaküldjük kajakalászt, meg orsolyát a sezlonyra.
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. október 07. 12:17
Időnként megdöbbentően hülye a mandiner.
Válasz erre
0
0
astra04
2025. október 07. 12:06
Soha nem lesz béke, a paleszgecik, az iszlám nem nyugszik addig, míg keresztény, zsidó, akármilyen más vallású, vagy vallástalan emberek élnek a földön, mindet el akarják pusztítani.
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. október 07. 11:06 Szerkesztve
Az Izraeliek,folytatják a gáza missziót, Bár a Hamasz ,bele egyezett a túszok szabadon bocsajtásába, de a béke addig nem.lesz míg a hamasz ,el.nem fogadja ,a lefegyverzésüket meghatározó mértékét ,módszerét. Ez utóbbi , nem tisztázott ,úgy hogy ,még a béke csak 1 illúzió.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!