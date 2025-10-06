Ft
Nyugati tér palesztinpárti demonstráció rendezvény rendőr Izrael G-Ras

Palesztinpárti tüntetést tartottak Budapesten

2025. október 06. 20:47

A Nyugati téren szólt a „Szabad Palesztinát”, de volt aki „halált kívánt” az IDF-nek.

2025. október 06. 20:47
A Magyar Békekör és Fórum a Békéért mozgalom Izrael-ellenes tüntetést szervezett Budapesten. A Nyugati-téri demonstráción mintegy 150 fő vett részt.   A hazai palesztinpárti aktivistákat nemzetközi kollégáik is erősítették, a rendezvényt 15-20 rendőr biztosította – írta a Neokohn.

Az első felszólaló, Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke üdvözölte, hogy a Hamász beleegyezett az összes izraeli túsz szabadon bocsátásába, és elítélte a terrorszervezet 2023. október 7-i véres terrortámadását.

De a a mikrofon elé lépett G-Ras, alias Komáromy Gergely, aki magát anticionista, antifasiszta zsidóként, illetve „morálvilágbajnokként” azonosította 

G-Ras a mgjelentek előtt elmondta, „az életszeretet legalapvetőbb parancsát kell követni”, de beszédében a zsidó életek értékét felejtette el hangsúlyozni. Ezután „kamunak” nevezte a kétállami megoldást, és egy 

teljesen szabad, elnyomás- és megszállásmentes, a Jordán folyótól s tengerig tartó Palesztináért” állt ki a megmozduláson.

A Neokohn arra is kitért, hogy a tüntetésen folyamatosak voltak az olyan ismert palesztinpárti skandálások, mint a „Szabad Palesztinát”, de volt „From the River to the Sea”, és „halál az IDF-re!” is.

A tüntetésen kis számban jelen voltak Izrael-párti ellentüntetők is, akik békésen demonstráltak – derült ki a tudósításból.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Aris Oikonomou / Hans Lucas via AFP

Kaldvi
2025. október 06. 22:03
"mgjelentek " "de "(d dőlt btűvel) miért nincs itt olyan aki nem analfabéta?
Tapeino
2025. október 06. 21:29
Csírájában kell elfojtani minden hasonló megmozdulást! Remélem a rendőrség begyűjti a résztvevőket BAROMI gyorsan!
bagoly-29
2025. október 06. 21:11
Szabad oda visszamenni! Ot harcoljatok érte s nem itt!
neszteklipschik
•••
2025. október 06. 21:05 Szerkesztve
"G-Ras (...) kamunak nevezte a kétállami megoldást, és egy teljesen szabad, elnyomás- és megszállásmentes, a Jordán folyótól s tengerig tartó Palesztináért állt ki a megmozduláson." Oké. És ki élhet abban a "Jordántól a Tengerig" tartó Palesztínában? A jelenleg Izrael területén élő zsidók maradjanak ott, vagy menjenek el onnan? Ha igen, akkor hová? Ki fogadja be őket? Ha ott maradnak, akkor meg mitől lesz az az állam "Palesztina", ha él benne 7,7 millió (származásilag) zsidó és 7,26 millió arab, vagyis a "palesztinnak" mondott arabok kisebbségben lesznek benne? És még egy: AKAR-E egyáltalán a zsidó és az arab népesség ebben az új, közös államban együtt élni??? (A számokat tekintve összeadtam a Gázai Övezetben, Ciszjordániában és Izraelben élő zsidók és arabok számát. Forrás: a nyilvánosan elérhető adatok) Nem tudom az illusztrációs fotó ott, az arabok és anticionista zsidók tüntetésén készült-e, de még a zászlón ászűrődő Nap is kereszt alakú "hullámot vet"! No, nem vesetájékon...
