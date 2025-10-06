Palesztinpárti tüntetést tartottak Budapesten

A Magyar Békekör és Fórum a Békéért mozgalom Izrael-ellenes tüntetést szervezett Budapesten. A Nyugati-téri demonstráción mintegy 150 fő vett részt. A hazai palesztinpárti aktivistákat nemzetközi kollégáik is erősítették, a rendezvényt 15-20 rendőr biztosította – írta a Neokohn.

Az első felszólaló, Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke üdvözölte, hogy a Hamász beleegyezett az összes izraeli túsz szabadon bocsátásába, és elítélte a terrorszervezet 2023. október 7-i véres terrortámadását.

De a a mikrofon elé lépett G-Ras, alias Komáromy Gergely, aki magát anticionista, antifasiszta zsidóként, illetve „morálvilágbajnokként” azonosította

G-Ras a mgjelentek előtt elmondta, „az életszeretet legalapvetőbb parancsát kell követni”, de beszédében a zsidó életek értékét felejtette el hangsúlyozni. Ezután „kamunak” nevezte a kétállami megoldást, és egy