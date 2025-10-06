Palesztinpárti tüntetést tartottak Budapesten

Újra nekifutnak: tűzszünetről tárgyal Izrael és a Hamász
A helyszín Egyiptom, a tét a megmaradt zsidó túszok és akár több ezer palesztin fogoly szabadon bocsátása.
A Nyugati téren szólt a „Szabad Palesztinát”, de volt aki „halált kívánt” az IDF-nek.
A Magyar Békekör és Fórum a Békéért mozgalom Izrael-ellenes tüntetést szervezett Budapesten. A Nyugati-téri demonstráción mintegy 150 fő vett részt. A hazai palesztinpárti aktivistákat nemzetközi kollégáik is erősítették, a rendezvényt 15-20 rendőr biztosította – írta a Neokohn.
Az első felszólaló, Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke üdvözölte, hogy a Hamász beleegyezett az összes izraeli túsz szabadon bocsátásába, és elítélte a terrorszervezet 2023. október 7-i véres terrortámadását.
De a a mikrofon elé lépett G-Ras, alias Komáromy Gergely, aki magát anticionista, antifasiszta zsidóként, illetve „morálvilágbajnokként” azonosította
G-Ras a mgjelentek előtt elmondta, „az életszeretet legalapvetőbb parancsát kell követni”, de beszédében a zsidó életek értékét felejtette el hangsúlyozni. Ezután „kamunak” nevezte a kétállami megoldást, és egy
teljesen szabad, elnyomás- és megszállásmentes, a Jordán folyótól s tengerig tartó Palesztináért” állt ki a megmozduláson.
A Neokohn arra is kitért, hogy a tüntetésen folyamatosak voltak az olyan ismert palesztinpárti skandálások, mint a „Szabad Palesztinát”, de volt „From the River to the Sea”, és „halál az IDF-re!” is.
A tüntetésen kis számban jelen voltak Izrael-párti ellentüntetők is, akik békésen demonstráltak – derült ki a tudósításból.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Aris Oikonomou / Hans Lucas via AFP
