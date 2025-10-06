Újra nekifutnak: tűzszünetről tárgyal Izrael és a Hamász

Egyiptomi források úgy tudják, a Hamász képviselői már megérkeztek, és az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff is részt vesz az egyeztetéseken.

A diplomáciai kezdeményezés az Egyesült Államok új, Donald Trump által kidolgozott „21 pontos béketervének” keretében bontakozik ki. A terv egyik fő eleme a túszok elengedése és a Hamász lefegyverzése, valamint egy ideiglenes gázai irányítótestület felállítása lenne, amelyet Trump Tony Blair volt brit miniszterelnökkel közösen vezetne. Az amerikai elnök azt is jelezte, hogy azok a Hamász-tagok, akik hajlandók letenni a fegyvert, amnesztiát kaphatnak, míg a radikálisabb elemek más országokba távozhatnának.

A tárgyalások előestéjén, a Hamász 2023. október 7-i terrortámadásának második évfordulóján a feszültség továbbra is rendkívül magas.

Az akkori támadásokban 1139 ember vesztette életét, többségük civil volt, és mintegy 250 túszt hurcoltak el.

Az izraeli válaszcsapások azóta sem szűntek meg: a gázai egészségügyi hatóságok szerint eddig több mint 67 ezer palesztin vesztette életét, köztük nők és gyermekek tízezrei. Az ENSZ korábbi jelentései megerősítették, hogy az áldozatok több mint kétharmada civil volt.