Netanjahu tűzszünet béketerv Trump

Újra nekifutnak: tűzszünetről tárgyal Izrael és a Hamász

2025. október 06. 09:01

A helyszín Egyiptom, a tét a megmaradt zsidó túszok és akár több ezer palesztin fogoly szabadon bocsátása – mindezt úgy, hogy Netanjahu nemrég a krokodilhoz hasonlította a Hamászt.

2025. október 06. 09:01
null

Újabb fordulóponthoz érkezhet a közel-keleti válság: 

izraeli és hamászos delegációk hétfőn Egyiptomban ülhetnek tárgyalóasztalhoz egy lehetséges fogolycsere- és tűzszüneti megállapodás kapcsán. 

Az Euronews szerint ez 

  • a még fogságban lévő izraeli túszok teljes szabadon bocsátását, valamint 
  • több ezer palesztin rab elengedését tartalmazhatná. 

A tárgyalások helyszíne a Sarm es-Sejk-i üdülőváros lesz, az izraeli küldöttséget Ron Dermer, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök főtárgyalója vezeti. 

Egyiptomi források úgy tudják, a Hamász képviselői már megérkeztek, és az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff is részt vesz az egyeztetéseken.

A diplomáciai kezdeményezés az Egyesült Államok új, Donald Trump által kidolgozott „21 pontos béketervének” keretében bontakozik ki. A terv egyik fő eleme a túszok elengedése és a Hamász lefegyverzése, valamint egy ideiglenes gázai irányítótestület felállítása lenne, amelyet Trump Tony Blair volt brit miniszterelnökkel közösen vezetne. Az amerikai elnök azt is jelezte, hogy azok a Hamász-tagok, akik hajlandók letenni a fegyvert, amnesztiát kaphatnak, míg a radikálisabb elemek más országokba távozhatnának.

A tárgyalások előestéjén, a Hamász 2023. október 7-i terrortámadásának második évfordulóján a feszültség továbbra is rendkívül magas. 

Az akkori támadásokban 1139 ember vesztette életét, többségük civil volt, és mintegy 250 túszt hurcoltak el. 

Az izraeli válaszcsapások azóta sem szűntek meg: a gázai egészségügyi hatóságok szerint eddig több mint 67 ezer palesztin vesztette életét, köztük nők és gyermekek tízezrei. Az ENSZ korábbi jelentései megerősítették, hogy az áldozatok több mint kétharmada civil volt.

Netanjahu szerint a Hamász csak részben fogadta el Trump béketervét, és hangsúlyozta, hogy Izrael csak akkor áll készen a békére, ha a terrorszervezet minden feltételt elfogad. 

Trump ezzel szemben optimistán értékelte a fejleményeket: a Hamász nyilatkozatát „a béke irányába tett történelmi lépésnek” nevezte. Saját közösségi oldalán így fogalmazott: „Úgy hiszem, a Hamász készen áll a tartós békére. Izraelnek azonnal le kell állítania a Gáza elleni bombázásokat, hogy a túszokat gyorsan és biztonságban hazahozhassuk.”

Nyitókép: Khames Alrefi / AFP


 

