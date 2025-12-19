Orbán Viktor nem kegyelmezett, biztos kézzel húzta le a vécén Brüsszel érveit az eszeveszett ámokfutás mellett

Elmondása szerint kiderült, hogy összességében az uniós tagállamok magáncégeinek több vagyona van Oroszországban, mint az Európában befagyasztott orosz vagyon, ami – mint kiemelte – azt jelenti, hogy egy orosz válaszlépés esetén Európa csak veszíthet ezzel a lépéssel.

A miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy jogilag sem védhető a konstrukció, mivel „konfiskálásnak, elkobzásnak” fog minősülni. „A belgák ezt nem vállalták” – közölte. Csak akkor járultak volna hozzá, ha a kockázatot vállalja a többi tagállam is. De – mint fogalmazott – „ehhez nem nagyon fűlött a foga senkinek”.

A közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak „akadálya mi voltunk”, valamint a szlovákok.

Mi azt mondtuk, hogy nem akarunk közösen hitelt fölvenni és ezt a pénzt elküldeni, odaadni kölcsön formájában Ukrajnának, amiről mindannyian tudjuk előre, hogy ezt a kölcsönt az ukránok a büdös életben nem fogják tudni visszafizetni”

– fogalmazott.