magyarország orosz-ukrán háború kijev ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor nem kegyelmezett, biztos kézzel húzta le a vécén Brüsszel érveit az eszeveszett ámokfutás mellett

2025. december 19. 06:18

A miniszterelnök kimondta: az uniós tagállamok magáncégeinek nagyobb vagyona van Oroszországban, mint amekkora az Európában befagyasztott pénzösszeg.

2025. december 19. 06:18
null

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben péntek hajnalban.

Az egynapos brüsszeli uniós csúcsértekezlet után nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása 

egy halott ötlet”.

„Mi ezt eleve elutasítottuk, megmondtuk, hogy Magyarország ezt ellenzi és semmilyen felelősséget ezért nem vállal” – fogalmazott a miniszterelnök, majd hozzátette: „ha ez a javaslat átment volna, akkor napokon belül, de három hónapon belül mindenképpen benne állnánk közvetlenül is egy háborúban. Ettől sikerült megóvni magunkat. Ez egy nagyszerű siker”.

Elmondása szerint kiderült, hogy összességében az uniós tagállamok magáncégeinek több vagyona van Oroszországban, mint az Európában befagyasztott orosz vagyon, ami – mint kiemelte – azt jelenti, hogy egy orosz válaszlépés esetén Európa csak veszíthet ezzel a lépéssel.

A miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy jogilag sem védhető a konstrukció, mivel „konfiskálásnak, elkobzásnak” fog minősülni. „A belgák ezt nem vállalták” – közölte. Csak akkor járultak volna hozzá, ha a kockázatot vállalja a többi tagállam is. De – mint fogalmazott – „ehhez nem nagyon fűlött a foga senkinek”.

A közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak „akadálya mi voltunk”, valamint a szlovákok. 

Mi azt mondtuk, hogy nem akarunk közösen hitelt fölvenni és ezt a pénzt elküldeni, odaadni kölcsön formájában Ukrajnának, amiről mindannyian tudjuk előre, hogy ezt a kölcsönt az ukránok a büdös életben nem fogják tudni visszafizetni”

 – fogalmazott.

A szlovákok nagyon erősen szembementek ezzel, „mi, magyarok is, ahogy szoktunk”, és Andrej Babis cseh miniszterelnök is bejelentette, hogy kormánya nem akar pénzt küldeni Ukrajnába – közölte.

„Ezért mi azt kértük, ha ők erre a vonatra föl is szállnak, mi meg nem akarunk erre jegyet váltani, akkor nekünk ne kelljen fölszállni erre a vonatra. Úgyhogy mi ebből kimaradtunk” – fogalmazott.

Tehát most egy hadikölcsön jött létre – magyarázta a miniszerelnök. Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot kivéve az összes uniós tagállam összeállt egy hitelnyújtó közösséggé, uniós pénzt is fölhasználva egy hadikölcsönt adnak az ukránoknak.

Mi ebből kimaradtunk”

 – fogalmazott.

Szavai szerint ez a hadikölcsön sose fog visszajönni, annak kamatait és a tőkéjét azoknak kell majd kifizetni, akik a hadikölcsönt nyújtották Ukrajnának. Úgyhogy „megmentettük a gyerekeinket, meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba, hadikölcsön formájában küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállni” – fogalmazott.

Összeállt a V3

Orbán Viktor fontosnak nevezte továbbá, hogy „összeállt a V3”: együtt léptek fel szlovákok, csehek és magyarok. 

Ez így, a három együtt, az már egy nehézsúly”

 – mondta. „Ez bíztató, folytatni fogjuk az együttműködést” – fogalmazott, majd hozzátette: a rossz hír az az, hogy noha „mi kimaradtunk ebből az egészből”, de a hadikölcsön révén megsegítették az európai vezetők a háborút, és folytatódik a háborús készülődés.

„Összességében tehát a háborús fenyegetés szempontjából csak rossz híreim vannak és csak rossz tapasztalataim. Hogy mi ebből kimaradunk, az a jó dolog” – tette hozzá nyilatkozatában Orbán Viktor.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Héja
2025. december 19. 07:29
M. Péter kórházi vécéfelügyelő, Hadházy lépcső és pincemester. Utóbbi zuglói választói helye egy zugban van.
chief Bromden
2025. december 19. 07:06
Lehúzta a főnök? Kis túlzásnak érzem, csont nélkül dobta a kert végi pottyantósba. A globalisták nem tettek le tervükről, mindent finanszíroznának, élethosszig tartó törlesztéssel.
Picnic Niki
2025. december 19. 07:01 Szerkesztve
WC-ről jut eszembe, és Hadházy megszerezte a 60puszai majorság tervrajzait " 2019-ben a megbízott építésszel összeállította hatvanpusztai birtokának koncepcióját. A tervezett csillagvizsgáló és a kápolna nem épült meg de a 200 fős színházterem még megépülhet Az épületek szerkezetkészek, a könyvtár bútorai is a helyükön állnak már. Azt nem tudhatjuk, megvalósult-e a terveken kivehető, könyvespolc mögé rejtett titkos lépcső, ami a főúri dolgozószobából vezet a pincébe. Az ambíció mindenesetre illik a Habsburg-örökséghez: klubhelyiség, 32 fős étkezőasztal, biliárdszoba, komornyiklakás, wellnessrészleg, kereken száz vécé, 45 tusoló vagy kád, kilenc apartman, reprezentatív terek igényét tükrözi a 2019–2022 között készült tervdokumentáció." A mg-i dolgozók a stressztől állandóan fosni járnak? :D
states-2
2025. december 19. 06:35
Ebből a brüsszeli Szovjetunóból előbb utóbb csak kilépni lehet.
