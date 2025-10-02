Hatalmas sorok és folyamatos telt ház – odavannak a magyarokért Japánban

Az expó hat hónapja alatt a pavilon harmadik emeleti Community Centerében jó néhány üzleti, kulturális és diplomáciai rendezvényekre is sor került, tovább erősítve Magyarország és Japán kapcsolatát.

„Ez az egymillió ember számunkra nem csupán adat, hanem erős visszajelzés: a magyar kultúra, népzene és gasztronómia iránt világszerte hatalmas az érdeklődés. A Magyar Pavilon sikere azt üzeni, hogy Magyarország értékei képesek megszólítani a világot. Külön öröm számunkra, hogy a hazánkba érkező japán vendégek száma 16 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben 2024 azonos időszakához képest – ehhez reményeink szerint a pavilon sikeres oszakai megjelenése további lendületet adhat” – hangsúlyozta Kristó Ákos miniszteri biztos.

A jövő társadalma – magyarokkal

A 2025. április 13-án kezdődött és október 13-án véget érő Oszakai Világkiállításra a szervezők több mint 28 millió látogatót vártak a Japán mellett Dél-Koreát és Kínát is magába foglaló kelet-ázsiai régióból. Ez egyben a világ legnagyobb turisztikai küldőpiaca is, így a sikeres magyar részvétel jelentős mértékben növelheti az innen érkező beutazóforgalmat, miközben az üzleti kapcsolatokban, befektetésekben is jelentős erősödést hozhat a magyar jelenlét. Hazánk eleve Japán egyik legfontosabb gazdasági partnere Közép-Európában,