Oszakai Világkiállítás magyar pavilon Magyarország Japán 2025

Hatalmas sorok és folyamatos telt ház – odavannak a magyarokért Japánban

2025. október 02. 18:03

Látógatószámban is mérhető óriási magyar siker Oszakában; a világkiállítás Magyar Pavilonja az egymilliomodik látogatót fogadta. Nemcsak a Dóm és a kulturális-kézműves programok nagyon népszerűek, de a gulyásleves és a hortobágyi palacsinta is.

2025. október 02. 18:03
null
Farkas Anita

A Magyar Pavilon előtt az áprilisi megnyitás óta mindennap hosszú sorok kígyóznak. A látogatók az állandó nyüzsgésben pillanatnyi lelki lecsendesedést kínáló Dóm különleges, csillagos égboltot idéző terét ugyanolyan nagyra értékelik, mint a fellépő művészek és együttesek előadásait – ők, műfajtól függetlenül a magyar zenei örökség leghitelesebb képviselői. Nem véletlen, hogy a világkiállítás legnagyobb beltéri rendezvényhelyszíne, az EXPO Hall eddig hat telt házas magyar nagykoncertnek adott otthont, kétezer fős közönséget vonzva, és a kisebb pop-up színpadokon is jellemzően egy órával korábban megtelt a tér a magyarok produkciói előtt.

 

Megszólítjuk a világot

A kézműves hagyományok bemutatását szintén hatalmas érdeklődés kíséri, 22 héten át 11 mesterség képviselői, köztük például a világszerte kuriózum kékfestők mutatkoztak be. Igaz ez a magyar gasztronómiára is; a 69 férőhelyes Miska Kitchen & Bar bisztró stílusú konyhája egyedülállóan gazdag választékot kínál 

– a napi átlag 250 vendég körében a legnépszerűbb fogásnak a gulyásleves és a hortobágyi töltött palacsinta bizonyult.

Az expó hat hónapja alatt a pavilon harmadik emeleti Community Centerében jó néhány üzleti, kulturális és diplomáciai rendezvényekre is sor került, tovább erősítve Magyarország és Japán kapcsolatát.

Ez az egymillió ember számunkra nem csupán adat, hanem erős visszajelzés: a magyar kultúra, népzene és gasztronómia iránt világszerte hatalmas az érdeklődés. A Magyar Pavilon sikere azt üzeni, hogy Magyarország értékei képesek megszólítani a világot. Külön öröm számunkra, hogy a hazánkba érkező japán vendégek száma 16 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben 2024 azonos időszakához képest – ehhez reményeink szerint a pavilon sikeres oszakai megjelenése további lendületet adhat” – hangsúlyozta Kristó Ákos miniszteri biztos.

 

A jövő társadalma – magyarokkal 

A 2025. április 13-án kezdődött és október 13-án véget érő Oszakai Világkiállításra a szervezők több mint 28 millió látogatót vártak a Japán mellett Dél-Koreát és Kínát is magába foglaló kelet-ázsiai régióból. Ez egyben a világ legnagyobb turisztikai küldőpiaca is, így a sikeres magyar részvétel jelentős mértékben növelheti az innen érkező beutazóforgalmat, miközben az üzleti kapcsolatokban, befektetésekben is jelentős erősödést hozhat a magyar jelenlét. Hazánk eleve Japán egyik legfontosabb gazdasági partnere Közép-Európában, 

míg az utóbbi időszakban a kelet-ázsiai régióból érkezett a legtöbb befektetés Magyarországra. 

A Magyar Pavilon célja így az országimázs-építésen túl az is, hogy számos magyar vállalkozás számára teremtsen lehetőséget az üzletfejlesztésre és kapcsolatépítésre. 

Az Expó fő témája a jövő társadalmának megtervezése, amelyhez Magyarország szintúgy szorosan kapcsolódik. A jövő tervezése azonban elképzelhetetlen a múlt ismerete és tisztelete nélkül, ezért került a Magyar Pavilon kiállításának középpontjába a népzene. A fő attrakció, az immerzív színházi tér pedig a természet és hazánk közelségének élményét teremti meg; az építészeti koncepciót a japán és magyar népi építészetben egyaránt fellelhető természetes építőanyagok és építési módok inspirálták.

 


Nyitókép és fotók: EXPO 2025 Magyarország

 

Box Hill
2025. október 02. 19:35
Egyszer Melbourne-ben, ahol a közszolgálat rádiónál 68 nyelven sugároztunk, megkérdeztem a japán kolléganőt: - Yoko, nálatok Japánban mit gondolnak a japán-magyar rokonságról? Felnézett a munkájából és válaszolt: - Nézzétek meg az újszülött babáitok fenekén a mongol-foltot. Azzal visszafordult és dolgozott tovább.
Válasz erre
0
0
tgely
2025. október 02. 19:27
A magyar népzenéért oda vannak a Japánok. Imádják az érzelmes szövegeinket, mert saját népdalaik nem fejeznek ki érzelmeket és számukra ez nagyon szexi. A Kodály módszert meg eleve ismerik.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. október 02. 19:13
elképesztő, hogy ez a gusztustalan mentalitás egy ilyen pozitív hírt is meg akar mérgezni stormy, massivement5 - undorító szemlélet, törölni kellene a hozzászólásaikat!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. október 02. 19:04
Bírom a japánokat. Nem igazán van ott muszlim bevándorló+ mecset sem. Ők pl kedvesek velünk és ez azt hiszem ez kölcsönös. Becsüljük meg azokat, akikben van még érdeklődés, tisztelet , mosoly az irányunkba. Ázsai, afrika, amerika jó barátaink. Az eu meg egy pöcegödör.
Válasz erre
4
0
