Brutális féket jelentene a gazdaságnak a Tisza-adó

A fogyasztásnak is keresztbe tenne, ha többkulcsos adót vezetne be a Tisza Párt. A múlt héten kiszivárgott dokumentum szerint a jelenlegi 15 százalékos szja-kulcs mellé 22 és 33 százalékos kulcsot is bevezetne az ellenzéki szervezet. A Tisza-adó jelentősen visszavetné a magyar dolgozók és családok elkölthető vagyonát. Ha pedig nem tudnak költeni, kevesebbet is fogyasztanak, ami a gazdasági adatokon is meglátszana.

A kiszivárgott Tisza-adó várható következményei Forrás: Facebook/Nagy Márton

A Tisza-adó súlyos hatással járna

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magyar lakosság már 50 ezer milliárd forint felett költ fogyasztásra évente, legalábbis a legutóbbi, 2024-es adatok szerint már közel 49 ezer milliárd körül volt az összeg, amikor a bruttó hazai termék 81 ezer milliárd forint fölé nőtt. Ez azt jelenti, hogy a háztartások tényleges fogyasztása a GDP csaknem 60 százalékát adja ki.

A fogyasztásra költött összeg tavaly óta is bőven emelkedett, az idei első két negyedévben már közel 26 ezer milliárd forint volt, azaz idén szinte biztosan átlépi az 50 ezres határt. 2010 óta ez az összeg kvázi megháromszorozódott. Minden évben volt emelkedés, egyedül 2020 volt kivétel, amikor a világjárvány miatti pánik és bezárkózás miatt a fogyasztási kiadás kissé visszaesett. Ez pedig a GDP-n is meglátszódott: drasztikusab beesett a Covid idején a magyar gazdaság teljesítménye.

Most dübörög a motor

A gazdaságunk hosszú ideje a fogyasztásra alapoz, annak bővülése ellensúlyozza más pillérek, például az ipar gyengélkedését. A belső fogyasztás az a motor, amely miatt a víz felszíne felett maradt a magyar GDP az elmúlt negyedévekben. Ebben pedig nagy szerepet játszik az egykulcsos adórendszer is.

Azzal, hogy hazánkban 15 százalékos a legmagasabb kulcs a személyi jövedelemadónál (mivel már olyan széles társadalmi rétegek élveznek teljes szja-mentességet, hogy immár inkább két kulcsról, egy nullásról és a 15 százalékosról beszélhetünk), sokkal több pénz marad a háztartásoknál, ez pedig egyértelműen növeli a fogyasztási hajlandóságot, főleg a középosztálynál.

Az átláthatóság és a kiszámíthatóság is segít abban, hogy tervezhető legyen egy-egy nagyobb családi kiadás. Nem kell például azt számolgatni, mennyi marad a fizetésből, mint például progresszív adózásnál történne. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője is rámutatott, hogy egy ilyen húzással a versenyképesség is külföldre távozna.