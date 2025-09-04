„Ez gazdasági rombolás” – egyértelművé vált, hogy lábon lőné a magyarságot a Tisza Párt hajmeresztő terve

Sebestyén Géza csütörtöki Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt kiszivárgott adótervezetét vette alaposan górcső alá.

„A bruttó 416 ezer forint felett már emelkedne a fizetendő adó. Ez kevesebb nettó fizetést jelentene a magyar dolgozók többségének. A 25 év alattiak SZJA-mentessége megszűnne. Egy háromgyermekes család 15 millió forintot bukna 4 év alatt.

Miért hisszük el, hogy a többkulcsos adó igazságosabb, ha közben a középosztályt sújtja leginkább?

Miért gondoljuk, hogy az állam több bevételhez jutna, ha közben a legnagyobb befizetők inkább külföldre menekülnének? Miért nem beszélünk arról, hogy Litvániában agyelszívást, Lettországban feketegazdaságot hozott a hasonló reform?

A tervezett adócsomag nem a gazdagokat adóztatná meg, hanem a dolgozó magyarokat üldözné el.

A legjobban képzett, nyelveket beszélő emberek mennének el először, és velük együtt távozna a versenyképesség is. A fogyasztás visszaesne, a cégek bevétele csökkenne, az árak emelkednének. Építőipar, vendéglátás, kiskereskedelem mind megsínylené. Ez nem gazdasági reform. Ez gazdasági rombolás” – állapította meg a közgazdász.