„Ez gazdasági rombolás” – egyértelművé vált, hogy lábon lőné a magyarságot a Tisza Párt hajmeresztő terve

2025. szeptember 04. 16:42

„A tervezett adócsomag nem a gazdagokat adóztatná meg, hanem a dolgozó magyarokat üldözné el” – fogalmazott a közgazdász.

2025. szeptember 04. 16:42
null

Sebestyén Géza csütörtöki Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt kiszivárgott adótervezetét vette alaposan górcső alá.

„A bruttó 416 ezer forint felett már emelkedne a fizetendő adó. Ez kevesebb nettó fizetést jelentene a magyar dolgozók többségének. A 25 év alattiak SZJA-mentessége megszűnne. Egy háromgyermekes család 15 millió forintot bukna 4 év alatt.

Miért hisszük el, hogy a többkulcsos adó igazságosabb, ha közben a középosztályt sújtja leginkább?

Miért gondoljuk, hogy az állam több bevételhez jutna, ha közben a legnagyobb befizetők inkább külföldre menekülnének? Miért nem beszélünk arról, hogy Litvániában agyelszívást, Lettországban feketegazdaságot hozott a hasonló reform?

A tervezett adócsomag nem a gazdagokat adóztatná meg, hanem a dolgozó magyarokat üldözné el.

A legjobban képzett, nyelveket beszélő emberek mennének el először, és velük együtt távozna a versenyképesség is. A fogyasztás visszaesne, a cégek bevétele csökkenne, az árak emelkednének. Építőipar, vendéglátás, kiskereskedelem mind megsínylené. Ez nem gazdasági reform. Ez gazdasági rombolás – állapította meg a közgazdász.

Amennyiben kíváncsi rá, mennyivel keresne kevesebbet, ha megvalósulna Magyar Péterék adóemelési terve, ide kattintva kiszámolhatja.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Gyurcsány már megtette egyszer, eladta az országot tokkal vonóval. Neki míg nem vedelt, talán volt egy csepp esze. Akkor mit várhatnánk egy egybites agyhalottól. Az sem igaz amit kérdez.
