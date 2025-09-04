Történelmi ajánlatot kaptak a magyarok: nem tud majd minket is a mélybe rántani az Európai Unió

A kormány stabil és kiszámítható gazdaságpolitikája megvédi a magyar embereket az európai gazdasági mélyrepülés káros következményeitől, amit jól mutat, hogy a nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykőrösön.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bonduelle beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését.

Beszédében kifejtette, hogy ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét.

Rámutatott, hogy a beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Illetve arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki. Emellett fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százaléka exportra kerül.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar kifejezetten versenyképes a nemzetközi színtéren, és a szektor válságállóságát az is mutatta, hogy még a koronavírus-járvány idején sem kellett semmifajta áruhiánnyal szembesülni.

Az eddigi eredményekről

Aláhúzta, hogy az elmúlt tíz év folyamán 292 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon kormányzati támogatással, több mint 1500 milliárd forint értékben.

Majd hozzátette, hogy ez azért is lényeges, mert a kormánynak stratégiai célkitűzése, hogy az ország önellátó legyen az élelmiszerellátás terén. Illetve kiemelte, hogy az állam ezen időszakban hatvan francia nagyberuházáshoz nyújtott támogatást, amelyek összesen 430 milliárd forintos értéket képviseltek, s majd ötezer új munkahelyet teremtettek.

A miniszter érintette a világban zajló drámai változásokat, és úgy vélekedett, hogy az európai gazdaság sokat veszített a versenyképességéből az utóbbi években, aminek oka szavai szerint, hogy átpolitizálják és átideologizálják még a legegyszerűbb kérdéseket is.

Pedig a gazdaságfejlesztés receptje nem lenne olyan bonyolult, csak józan észre, a valóság figyelembe vételére volna szükség”

– fogalmazott. „Azt hiszem, ebben az európai gazdasági környezetben különösen megsüvegelendő a magyar emberek teljesítménye, hiszen dacára annak, hogy az európai gazdaság szenved, Magyarország az egész európai térség egyik legvonzóbb beruházási célpontja tudott maradni” – fűzte hozzá.

„Ahogy a mostani eset is mutatja, a nagy nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban” – folytatta, megjegyezve, hogy egy elismert svájci gazdaságkutató intézet ranglistáján hazánk hat helyet javított, és ezáltal Közép-Európa legvonzóbb beruházási célpontjává vált.

(MTI)