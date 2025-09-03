Ft
09. 03.
szerda
gazdaság Európa megállapodás mezőgazdaság Ursula von der Leyen egyezmény Dél-Amerika vám Európai Bizottság Európai Unió

Nagy bajban lehet az Európai Unió: mindenkit ész nélkül belerángatna egy újabb üzletbe Von der Leyen

2025. szeptember 03. 17:47

Az Európai Bizottság elnöke természetesen csak az üzlet előnyös oldalát mutatta be.

2025. szeptember 03. 17:47
null

Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett a tagállamokat tömörítő Tanácsnak a Mercosur-országokkal (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay) és Mexikóval kötendő kereskedelmi megállapodások aláírására és lezárására.

A brüsszeli testület szerint a két nagyszabású egyezmény kulcsszerepet játszik az EU kereskedelmi kapcsolatainak diverzifikálásában,

valamint a hasonló értékeket valló partnerekkel való gazdasági és politikai kapcsolatok erősítésében.

Az uniós becslések szerint a Mercosur-megállapodás (EMPA) évente akár 39 százalékkal, 49 milliárd euróval növelheti az EU exportját a térségbe, és több mint 440 ezer munkahelyet támogathat Európában. Az egyezmény révén az EU vállalatai jelentősen alacsonyabb vámok mellett férhetnek hozzá egy 700 milliós piachoz, különösen az ipari és agrár-élelmiszeripari termékek esetében.

Az Európai Bizottság kiemelte: a megállapodás védi az uniós gazdák érdekeit, mivel a kedvezményes import csak korlátozott mértékben érinti az érzékeny termékeket – például a marhahús és baromfi esetében az uniós termelés 1,5, illetve 1,3 százalékát. Emellett jogi eszközökkel biztosítanák, hogy ne érje hátrány az európai agrárágazatot.

A Mexikóval kötendő megállapodás (MGA) a brüsszeli testület szerint teljesen eltörli a fennmaradó magas vámokat az uniós agrár-élelmiszeripari export előtt, így például a sajt, a sertéshús, a csokoládé és a bor is versenyképesebbé válhat a mexikói piacon. A megállapodás több száz európai eredetmegjelölésű terméket is védelem alá helyez.

Ursula von der Leyen, a testület elnöke a bejelentés kapcsán hangsúlyozta:

a Mercosur-országokkal és Mexikóval kötendő megállapodások mérföldkövek az EU gazdasági jövője szempontjából.

Új üzleti lehetőségeket nyitnak, csökkentik a vámokat, erősítik az ellátási láncokat és munkahelyeket teremtenek.”

A bizottság közlése szerint az egyezmények nemcsak gazdasági előnyöket hoznak, hanem előmozdítják az emberi jogok védelmét, a fenntartható fejlődést, valamint fokozzák az együttműködést olyan területeken is, mint a szervezett bűnözés elleni fellépés, a migráció és a klímaváltozás elleni küzdelem.

A megállapodások csak az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Tanács jóváhagyása után léphet hatályba.

A bizottsági javaslat ezért két párhuzamos jogi eszközt is tartalmaz mindkét egyezményhez: magát az EMPA-t és az MGA-t, amelyeket a tagállamoknak is ratifikálniuk kell, valamint két ideiglenes kereskedelmi megállapodást (iTA) – egyet a Mercosurral, egyet Mexikóval –, amelyek kizárólag az EU hatáskörébe tartozó területeket fedik le, és amelyeket az Európai Parlament és a Tanács hagyhat jóvá. Az iTA-megállapodások az EMPA és az MGA hatálybalépésével automatikusan megszűnnek.

(MTI)

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

indaniso
2025. szeptember 03. 19:31
Ez teljesen hülye bazdmeg. Dél-Amerikában fillérrekért termelnek ezerszer különb élelmiszereket,főként húsokat mint itt. Egyértelmű a cél,az európai gazdák tönkretétele,földjeik megszerzése. Mint az USA-ban a 30-as gazdasági válságnál. A farmer csak úgy tudott megmaradni ha kölcsönre gépeket vett. Mikor már mindenki tartozott,megcsinálták a gazdasági világválságot, a farmer nem tudott törleszteni, a földje ugrott.
sanya55-2
2025. szeptember 03. 19:27
Sombrero üzletet nyílt Brüsszelbe, mert nagyon nagy az igény ( mondták neki )
fogas paduc
2025. szeptember 03. 19:20
Vajon miért jó Ursulának, hogy tönkreteszi az uniót?
Haramia
2025. szeptember 03. 19:10
Az import oldaláról hallgat a történetíró. Illetve Pfizerina. Merthogy a Mercosur államok is hozzáférnek az uniós piachoz. Ráadásul, a mezőgazdasági termékek esetében erősen kétséges, hogy milyen GMO-s és egyéb mezőgazdasági és környezetvédelmi előírásokat tud majd betartatni az EU. A válasz: itt van a disznó elásva. Hiába lesz egyes termékek kereskedése sávos bevezetésű, de az Uniós túlszabályozott piac nem fog örülni. És a végén negatív is lehet az egyenleg.
