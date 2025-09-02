Ft
09. 02.
kedd
háború Marcin Romanowski Brüsszel Lengyelország Magyarország barátság Teleki Pál Európai Unió PiS

Nincs több kérdés: kiderült, miért nem tudnak Brüsszelben éket verni Magyarország és Lengyelország közé

2025. szeptember 02. 11:00

Marcin Romanowski kifejtette, többek között milyen történelmi alapja van a lengyel–magyar barátságnak.

2025. szeptember 02. 11:00
Lengyelország

Marcin Romanowski, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője koszorút helyezett el Teleki Pál szobránál Balatonbogláron, kiemelve Teleki szerepét a lengyel–magyar barátságban – írja a Do Rzeczy.

Romanowski hangsúlyozta, hogy Teleki 1920-ban segítette Lengyelországot fegyver- és lőszerszállítmányokkal a bolsevik háborúban, valamint 1939-ben megtagadta Magyarország részvételét a német támadásban,

és megnyitotta a határokat lengyel menekültek előtt.

A képviselő párhuzamot vont a múlt és a jelen kihívásai között, kiemelve a szuverenitást veszélyeztető orosz és nyugati törekvéseket, valamint a nemzeti identitás védelmének fontosságát.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP

pipa89
2025. szeptember 02. 11:25
Reméljük minden rendeződik, miután Mr. Tuskót politikai süllyesztőbe küldik a lengyel választók.
vamonos-4
2025. szeptember 02. 11:23
nem tudnak eket venni, csakhat lengyelorszag mindenhol europaval szavaz, a magyarok meg ellene de meglesz a megtorlas ezert
Egyszeriember
2025. szeptember 02. 11:17
Mert a testvérek is összevesznek, de akkor is csak testvérek lesznek.
Mich99
2025. szeptember 02. 11:17
Tuskó ügynök persze próbálkozik!
