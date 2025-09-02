Nincs több kérdés: kiderült, miért nem tudnak Brüsszelben éket verni Magyarország és Lengyelország közé

Marcin Romanowski, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője koszorút helyezett el Teleki Pál szobránál Balatonbogláron, kiemelve Teleki szerepét a lengyel–magyar barátságban – írja a Do Rzeczy.

Romanowski hangsúlyozta, hogy Teleki 1920-ban segítette Lengyelországot fegyver- és lőszerszállítmányokkal a bolsevik háborúban, valamint 1939-ben megtagadta Magyarország részvételét a német támadásban,

és megnyitotta a határokat lengyel menekültek előtt.

A képviselő párhuzamot vont a múlt és a jelen kihívásai között, kiemelve a szuverenitást veszélyeztető orosz és nyugati törekvéseket, valamint a nemzeti identitás védelmének fontosságát.