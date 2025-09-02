Nincs több kérdés: kiderült, miért nem tudnak Brüsszelben éket verni Magyarország és Lengyelország közé

Megkapta az első küldetését Tusk: kiderült, mit kell tennie az összes nemzetközi tárgyaláson
A feladat adott.
Marcin Romanowski kifejtette, többek között milyen történelmi alapja van a lengyel–magyar barátságnak.
Marcin Romanowski, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselője koszorút helyezett el Teleki Pál szobránál Balatonbogláron, kiemelve Teleki szerepét a lengyel–magyar barátságban – írja a Do Rzeczy.
Romanowski hangsúlyozta, hogy Teleki 1920-ban segítette Lengyelországot fegyver- és lőszerszállítmányokkal a bolsevik háborúban, valamint 1939-ben megtagadta Magyarország részvételét a német támadásban,
A képviselő párhuzamot vont a múlt és a jelen kihívásai között, kiemelve a szuverenitást veszélyeztető orosz és nyugati törekvéseket, valamint a nemzeti identitás védelmének fontosságát.
Ezt is ajánljuk a témában
A feladat adott.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP