REAKCIÓ Schiffer András államcsőd

„Ez államcsődöt hozna” – Schiffer András a TISZA brutális adóemelési tervéről a REAKCIÓ-ban

2025. szeptember 05. 18:11

A Reakció legújabb adásában Schiffer András kemény szavakkal illette a TISZA Párt adópolitikáját.

2025. szeptember 05. 18:11
Szerinte az összevissza kommunikáció – a 9%-os egykulcsos SZJA-tól a progresszív adórendszerig terjedő kacskaringó – valójában brutális adóemelést vetít előre.

 Ez államcsődöt hozna

– fogalmazott Schiffer, aki szerint a pártnak nincsenek tervei, csak hangzatos szlogenjei.

A politikus rámutatott: nem lehet egyszerre adót csökkenteni, minden közszolgáltatást „kivirágztatni”, és fenntartani a költségvetési egyensúlyt. A vagyonelkobzás ötlete szerinte politikai fantazmagória, amely még rövid távon sem oldaná meg az állam problémáit.

Schiffer úgy látja, a TISZA programja kimerül Orbán Viktor elzavarásában, ami önmagában nem kormányképes alternatíva. 

„Nincs terv. Semmilyen terv nincsen” – mondta a REAKCIÓ-ban, hozzátéve: bolondítani az embereket nem lehet a végtelenségig.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
m1nvth
2025. szeptember 05. 19:35
""oberennsinnen49 2025. szeptember 05. 19:18 • Szerkesztve" Valójában semmi közöd a firtatott kérdéshez, a céges adatokon felül, mert az ugye amúgy is nyilvános, 2 perc alatt BÁRKI ellenőrizheti." Te mennyit költesz a hobbidra/a kurvádra/drogra/szeszre? Honnan van rá pénzed?
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. szeptember 05. 19:18
Ezeknek az agyhalottaknak semmilyen kormányzati ismeretük nincs. Mindenki azzal foglalkozik, hogy miért lenne rossz. Én azt kérdezem, miért lenne szükség az adóemelésre? hogy még többet lehessen ellopni?
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2025. szeptember 05. 19:18 Szerkesztve
Folyt. hanem 3 mondatban elmondja, az édesapja üzletéről tud beszámolni, a) ennyi árbevétel-nyereség a bányája után, b) a hatvanpusztai majorság helyreállítására ennyi meg ennyit fordít, c) az üzleti cégkivonatot megtalálja a kérdező a megfelelő helyen, nos, ha nincs titkolózás, hanem Orbán közli a tényeket pár egyszerű mondatban, akkor nem égett volna őrá, a kormányra, a Fideszre, hogy LOP! És az ország helyzete összehasonlíthatatlanul kedvezőbb lenne, mint így. Még van 4 hónap, nem több, hogy Orbán ne csak A-t, hanem B_t mondjon, mindenm feltett kérdésre azonnal válaszoljon, vagy ha nincs kellő infója, akkor későbbi időpontot kérjen a kérdezőtől. Azért négy hónapja van erre, mert december-januárra 95-98 százalékban kialakul a pártválasztók elkötelezettsége, ami utána jön, az már csak valamelyik fél katasztrofális hibája után változhat meg, azaz rendkívüli, különös események következtében. Az óra ketyeg. Az idő soha, soha meg nem áll...
Válasz erre
1
0
oberennsinnen49
•••
2025. szeptember 05. 19:13 Szerkesztve
A politikában, ha a látszat felülírja a valóságot - mindegy, milyen irányban - az mindig fejetlenséghez, szétziláltsághoz, az emberek zsebét illetően szegényedéshez vezet. Különösképpen így áll a helyzet Magyarországon, - a térség legmagasabb államadósságával, - a gazdasági export-import kitettség hasonlóan legmagasabb arányával. És ez a veszély mindaddig fenn fog állni, (és ha így marad, a választások után bekövetkezik az anarchia, az állam széthullása, a magyar gazdaság-pénzipar összeomlása, amely kapásból 30%-os életminőségromlást garantál!). A tragédiát egy ember képes elhárítani, mert a látszat már felülírta a valóságot, azaz az ORBÁNÉK ELLOPJÁK AZ ORSZÁGOT! Nem hagyhatjuk! hazug látszata győzelemre áll... Ez az ember: Orbán Viktor. Ha megteszi évekkel ezelőtt, már az elején, amikor a parlamentben lopással vádolták, hogy nem azzal válaszol, - PONTOSABBAN nem azzal NEM VÁLASZOL, hogy PÉNZÜGYEKKEL NEM FOGLALKOZOM!, Folyt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!