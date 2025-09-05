„Ez államcsődöt hozna” – Schiffer András a TISZA brutális adóemelési tervéről a REAKCIÓ-ban

Szerinte az összevissza kommunikáció – a 9%-os egykulcsos SZJA-tól a progresszív adórendszerig terjedő kacskaringó – valójában brutális adóemelést vetít előre.

Ez államcsődöt hozna

– fogalmazott Schiffer, aki szerint a pártnak nincsenek tervei, csak hangzatos szlogenjei.

A politikus rámutatott: nem lehet egyszerre adót csökkenteni, minden közszolgáltatást „kivirágztatni”, és fenntartani a költségvetési egyensúlyt. A vagyonelkobzás ötlete szerinte politikai fantazmagória, amely még rövid távon sem oldaná meg az állam problémáit.

Schiffer úgy látja, a TISZA programja kimerül Orbán Viktor elzavarásában, ami önmagában nem kormányképes alternatíva.

„Nincs terv. Semmilyen terv nincsen” – mondta a REAKCIÓ-ban, hozzátéve: bolondítani az embereket nem lehet a végtelenségig.