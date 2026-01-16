Újabb Gripenek szállhatnak fel Magyarországról, már az időpont is megvan

A Magyar Légierő jelenleg tizennégy Gripen vadászgéppel rendelkezik, amely flotta négy újabb repülőgéppel bővül. Ez a bővítés lehetőséget teremt arra is, hogy Magyarország aktívabb szerepet vállaljon Európa légvédelmében.

A magyar Gripenek jelenleg Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, valamint a balti államok légtérvédelmi feladataiban vesznek részt.

A Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab-csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon, amelyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly áprilisban jelentett be. A miniszter szerint a budapesti mérnöki központ létrejötte – amely nemcsak védelmi, hanem ipari és technológiai szempontból is jelentős – komoly lehetőséget kínál a magyar mérnökök számára, akik a jövőben fontos fejlesztési feladatokat látnak majd el a Saab-csoport számára.

Képek forrása: Facebook