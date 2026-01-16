Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
saab gripen magyarország légierő magyar honvédség európa

Újabb Gripenek szállhatnak fel Magyarországról, már az időpont is megvan

2026. január 16. 07:44

A magyar légierő jelenleg tizennégy Gripennel rendelkezik, ez a flotta bővül négy újabb vadászgéppel. Most lencsevégre kapták a honvédség legújabb csúcsfegyverét.

2026. január 16. 07:44
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A magyar honvédség új vadászgépeiről posztolt képeket Magyarország stockholmi nagykövetsége, vagyis lencsevégre kapták a honvédség legújabb csúcsfegyverét.

Lencsevégre kapták a honvédség legújabb csúcsfegyverét
Lencsevégre kapták a honvédség legújabb csúcsfegyverét

Lencsevégre kapták a honvédség legújabb csúcsfegyverét

A bejegyzés szerint 2026-ban lesz húszéves a Magyar Légierő és a Saab együttműködése, amelynek keretében Magyarország Gripen JAS–39 típusú harci repülőgépeket üzemeltet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

A nyár folyamán négy darab új Gripen C típusváltozat érkezik a magyar Gripen-flottához; ezeket a gépeket Palóczi Péter nagykövet tekintette meg a vállalat linköpingi gyárában, miután tárgyalásokat folytatott a Saab vezetőivel és a Gripen-programért felelős munkatársaival.

A Magyar Légierő jelenleg tizennégy Gripen vadászgéppel rendelkezik, amely flotta négy újabb repülőgéppel bővül. Ez a bővítés lehetőséget teremt arra is, hogy Magyarország aktívabb szerepet vállaljon Európa légvédelmében.

A magyar Gripenek jelenleg Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, valamint a balti államok légtérvédelmi feladataiban vesznek részt.

A Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab-csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon, amelyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly áprilisban jelentett be. A miniszter szerint a budapesti mérnöki központ létrejötte – amely nemcsak védelmi, hanem ipari és technológiai szempontból is jelentős – komoly lehetőséget kínál a magyar mérnökök számára, akik a jövőben fontos fejlesztési feladatokat látnak majd el a Saab-csoport számára.

Képek forrása: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lalicus
2026. január 16. 08:20
Ebből kellene még vagy 200 :))
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. január 16. 07:50
aztán majd veszünk még néhányat .... s mi leszünk a svédek legnagyobb haverjai .... migráncsok és buzik idavagyoda ..
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!