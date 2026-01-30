Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.
„A baloldalon naponta hangzik el, hogy Orbán Viktor micsoda diktatúrát hozott létre. Az ellenzéknek szava sincs, félelemben él mindenki satöbbi, satöbbi. Közben fideszes politikus képét égetik el, mindennaposak a gyalázkodó tiszás kommentek, aki csak egy rossz szót mer szólni azonnal nekiugrik Magyar Péter felhergelt szektája.
A kormánypártisággal aligha vádolható Nagy Attila Tibor is megszólalt a témában a Fővárosi Közgyűlést hozva fel példának:
»Magyarországon a fideszes Orbán Viktor olyan diktatúrát hozott létre, amelyben az ülésvezető nem fideszes Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén is többször megvonta, elvonta a szót a fideszes közgyűlési képviselőktől.«
Hogy milyen átkozott diktatúra van, arra a legjobb példa a véleményét kimondó politikai elemző Facebook-oldalán elolvasni a kommenteket.
Nagy Attila Tibor sokadszorra húzta ki a gyufát Magyar Péteréknél, pedig csak rávilágított a balosok hazugságára.
Ez lenne a szép új világ, mondj igazat és betörik a fejed?
Az isten őrizzen meg ezektől!”
