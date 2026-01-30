„A baloldalon naponta hangzik el, hogy Orbán Viktor micsoda diktatúrát hozott létre. Az ellenzéknek szava sincs, félelemben él mindenki satöbbi, satöbbi. Közben fideszes politikus képét égetik el, mindennaposak a gyalázkodó tiszás kommentek, aki csak egy rossz szót mer szólni azonnal nekiugrik Magyar Péter felhergelt szektája.

A kormánypártisággal aligha vádolható Nagy Attila Tibor is megszólalt a témában a Fővárosi Közgyűlést hozva fel példának: