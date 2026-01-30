Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi közgyűlés magyar péter nagy attila tibor diktatúra karácsony gergely

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

2026. január 30. 05:58

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

2026. január 30. 05:58
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A baloldalon naponta hangzik el, hogy Orbán Viktor micsoda diktatúrát hozott létre. Az ellenzéknek szava sincs, félelemben él mindenki satöbbi, satöbbi. Közben fideszes politikus képét égetik el, mindennaposak a gyalázkodó tiszás kommentek, aki csak egy rossz szót mer szólni azonnal nekiugrik Magyar Péter felhergelt szektája.

A kormánypártisággal aligha vádolható Nagy Attila Tibor is megszólalt a témában a Fővárosi Közgyűlést hozva fel példának:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

»Magyarországon a fideszes Orbán Viktor olyan diktatúrát hozott létre, amelyben az ülésvezető nem fideszes Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén is többször megvonta, elvonta a szót a fideszes közgyűlési képviselőktől.«

Hogy milyen átkozott diktatúra van, arra a legjobb példa a véleményét kimondó politikai elemző Facebook-oldalán elolvasni a kommenteket. 

Nagy Attila Tibor sokadszorra húzta ki a gyufát Magyar Péteréknél, pedig csak rávilágított a balosok hazugságára.

Ez lenne a szép új világ, mondj igazat és betörik a fejed?

Az isten őrizzen meg ezektől!”

Nyitókép: Képernyőfotó
 

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2026. január 30. 08:46
NAT mszp hívő volt, most nem túl lelkes Dobrevért. De a TiSzaszart nem tudja bevenni a gyomra. Vagy csak Magyar Pötit?
Válasz erre
0
0
soma100
•••
2026. január 30. 06:25 Szerkesztve
NAT nem a Fidesz szekerét tolja, hanem minden lehetséges módon még mindig dk-s, és maradt benne annyi becsület, hogy nem áll be egy ekkora szélhámos mögé, mint Magyar Péter. Viszont én továbbra sem felejtem a kovid idején kimondott szavait. :„Az ellenzék adott része, beleértve a DK-t, miután nem szól közvetlenül a gyászolókhoz egyelőre, ezért nem tudja kellőképpen kihasználni a gyászból adódó fájdalmat.Kétszázezer gyászolóval már egy párt helyzetét is el lehet dönteni."
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!