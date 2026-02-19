Brutális megszorítások jönnek Romániában: tömeges kirúgások az önkormányzatoknál, a béreket is megvágják

Drámai a helyzet Romániában: olyan csapások érik az országot, amitől szinte minden lakó szenved
Nehéz időkön mennek keresztül.
A román kormány radikális közigazgatási reformra készül: tízezrek állása kerülhet veszélybe. A cél a költségvetési hiány mérséklése, az árát azonban a helyi intézmények és alkalmazottaik fizethetik meg.
Sürgősségi rendelettel alakítaná át a román kormány az ország közigazgatási rendszerét, amely jelentős leépítéseket hozhat az önkormányzatoknál és a helyi intézményekben – írja a Világgazdaság.
A tervezet szerint a megyék által meghatározott maximális álláshelyszám 30 százalékkal csökkenne, miközben a ténylegesen betöltött pozíciók akár ötöde is megszűnhet.
A jogszabály kihirdetését követően a megyéknek húsz napon belül közölniük kell az új létszámplafonokat, az átszervezéseket pedig legkésőbb 2026. július 1-jéig kell végrehajtaniuk.
A reform a helyi közigazgatás teljes apparátusát érintené: a polgármesteri hivatalokat, a megyei tanácsokat és az alárendelt közintézményeket is. A kormány indoklása szerint az intézkedések célja az emberi és költségvetési erőforrások „optimalizálása”, vagyis a kiadások visszafogása.
A létszámkereteket a települések lakosságszámához kötnék, új kategóriákat bevezetve a nagyobb községek számára, míg a helyi rendőrségek létszámát szintén demográfiai alapon határoznák meg.
A megszorítások nem állnának meg a leépítéseknél: a kormánykoalíció célja a közszféra bérkiadásainak mintegy 10 százalékos csökkentése.
Bár az oktatás, egészségügy, kultúra és honvédelem területén nem feltétlenül a fizetések megvágása az elsődleges eszköz, az érintett intézményeknek saját hatáskörben kell elérniük a csökkentési célt. Felmerült a közszféra étkezési hozzájárulásának eltörlése is, amely milliárdos megtakarítást hozott volna, ám ez végül nem került be a tervezetbe.
A megszorítások hátterében a román gazdaság romló mutatói állnak.
Az államadósság már meghaladta a GDP 60 százalékát, miközben az infláció továbbra is magas, 2026 elején közel tíz százalékos volt. A kérdés már nem az, hogy jönnek-e a megszorítások, hanem az, hogy a román társadalom és a közszféra dolgozói miként reagálnak majd a történelmi léptékű átalakításokra.
Ezt is ajánljuk a témában
Nehéz időkön mennek keresztül.
Nyitókép: Artur Widak / AFP