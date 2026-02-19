Brutális megszorítások jönnek Romániában: tömeges kirúgások az önkormányzatoknál, a béreket is megvágják

A létszámkereteket a települések lakosságszámához kötnék, új kategóriákat bevezetve a nagyobb községek számára, míg a helyi rendőrségek létszámát szintén demográfiai alapon határoznák meg.

A megszorítások nem állnának meg a leépítéseknél: a kormánykoalíció célja a közszféra bérkiadásainak mintegy 10 százalékos csökkentése.

Bár az oktatás, egészségügy, kultúra és honvédelem területén nem feltétlenül a fizetések megvágása az elsődleges eszköz, az érintett intézményeknek saját hatáskörben kell elérniük a csökkentési célt. Felmerült a közszféra étkezési hozzájárulásának eltörlése is, amely milliárdos megtakarítást hozott volna, ám ez végül nem került be a tervezetbe.

A megszorítások hátterében a román gazdaság romló mutatói állnak.

Az államadósság már meghaladta a GDP 60 százalékát, miközben az infláció továbbra is magas, 2026 elején közel tíz százalékos volt. A kérdés már nem az, hogy jönnek-e a megszorítások, hanem az, hogy a román társadalom és a közszféra dolgozói miként reagálnak majd a történelmi léptékű átalakításokra.