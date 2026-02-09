A technokrata kormányzás valódi jelentése: MSZP–SZDSZ akkor, Tisza most

Magyar Péter kampányának egyik legtöbbet ismételt üzenete a „szakmai kormányzás” ígérete. A Tisza párt vezetői azt hangsúlyozzák, hogy nem klasszikus politikusokkal, hanem multinacionális vállalatoktól hozott menedzserekkel, pénzügyi és gazdasági szakemberekkel kívánják irányítani az országot. A narratíva szerint ez szakértelmet, racionalitást és kiszámíthatóságot jelentene – szemben a „politikai alapú döntéshozatallal”.

Ez az üzenet önmagában jól hangzik, sőt, sok választó számára kifejezetten vonzó lehet. Csakhogy a magyar politikai emlékezetben a „technokrata szakmaiság” nem egy ismeretlen fogalom. 2002 és 2010 között pontosan ugyanezzel az érveléssel vezettek be súlyos megszorításokat, amelyek hosszú évekre megkeserítették családok százezreinek életét. A kérdés ezért nem az, hogy jól cseng-e ez az ígéret, hanem az: mit jelentett ez korábban, és mit jelentene most, ha a Tisza 2026 áprilisában a kormányrúd közelébe kerülne?