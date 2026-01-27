Kapitány István krédója: az ember mint költségtétel – ezért bukik meg a Tisza vállalati állammodellje

A vállalati gondolkodás egyik alapja a scientific management, vagyis a tudományos vezetés elmélete. Frederick Winslow Taylor a 20. század elején abból indult ki, hogy a munkafolyamatok objektíven mérhetők, elemezhetők és optimalizálhatók, és minden feladatra létezik egy „legjobb módszer”. A rendszer lényege a standardizálás, az ellenőrizhetőség és a központi irányítás: a vezetés gondolkodik, a végrehajtás pedig követi az előírt lépéseket.

Ez az elmélet ipari környezetben, gyárakban, rutinfeladatoknál valóban hozott eredményeket. A probléma akkor kezdődik, amikor ugyanezt a logikát komplex társadalmi rendszerekre, így a közigazgatásra vagy egy ország egészének irányítására próbálják ráhúzni. Itt ugyanis nem csupán hatékonyságról, hanem emberekről, jogokról, értékekről és politikai konfliktusokról van szó.

A humán tényező figyelmen kívül hagyása

A scientific management egyik alapvető kritikája, hogy az embert elsősorban erőforrásként kezeli. A dolgozó – vagy a közigazgatásban a köztisztviselő – nem autonóm döntéshozó, hanem egy optimalizálandó elem a rendszerben. Ez a szemlélet a közszférában különösen veszélyes. Az állam működése nem pusztán technikai feladatok összessége, hanem olyan döntések sorozata, amelyek társadalmi bizalmat, empátiát és mérlegelést igényelnek.

Egy vállalatnál elfogadható, ha a vezetés hatékonysági okokból átszervez, leépít vagy standardizál. Egy államnál viszont a túlzott racionalizálás elidegeníti a rendszert az állampolgároktól, és kiüresíti a közszolgálatiság fogalmát. A Tisza által felmutatott menedzsertípusú politikusok eddigi megszólalásaiban éppen ez a technokrata szemlélet köszön vissza: mintha a társadalmi problémák pusztán rossz szervezési kérdések, a problémák pedig megoldhatók költségcsökkentéssel, és a bevételek növelésével.