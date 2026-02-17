Itt a február, érkezik a bőkezű támogatás az időseknek!

Hogyan él a magyar nyugdíjas?

|Hegyi Gerda Lili, Boris Kálnoky, Kancz Mónika, Tencz Hanna, Varró Laura|

Farkas Éva 68 éves, és kifejezetten élvezi a nyugdíjaséveket, szavai szerint olyan ez az időszak, mint a kamaszkor. Aktív életet él, klubokba, előadásokra jár, barátokkal találkozik. Sőt, tanul is: férjével, Sándorral németórára járnak. A pénzéből nagyjából kijön, de azért a mindennapi bevásárlásnál oda kell figyelniük az árakra. Férje szerint a bevásárlás túlélőtúra. „Ha akciós a cukor, ott könyökösök vagyunk mindannyian.”

Farkas Mártonné Hajnalka nyugalmazott kémiatanár, mint mondja, sosem unatkozik, mindig akad dolga. „Minden napomat beosztom. Szoktam színházba menni, koncertre járni, párszor elmentem a pedagógusklubba, és néha a régi iskolámba is visszajárok. Rendszeresen megyek templomba, ott kialakult egy nagy csapat.” A most érkező tizenharmadik és tizennegyedik nyugdíj kapcsán elmondja, hogy ha nem kapná, akkor is meg tudna élni.

A 78 éves Horváth Endre az anyagiak kapcsán arról beszél, hogy amióta elhunyt a felesége, az ő nyugdíjának a 30 százalékát is kapja, így ünnepek alkalmából az unokáinak tud egy kis pénzt adni. Szóba kerül az is, nagyobb baj, hogy „nincs az a pénz, amivel rá tudnám venni az unokáimat arra, hogy néha hívjanak, pedig van mobiltelefonjuk”.

Tóth Győzőné Olga sem panaszkodik az anyagi helyzetére. Férjével Kőszegen élnek. „Szeretek nyugdíjas lenni, jó, mert az ember sokkal szabadabb. Ez a kormány megbecsüli a nyugdíjasokat nyugdíjemelésekkel és egyéb juttatásokkal.”

A 74 éves Kovács István elmondása szerint élete fénypontjai a hétvégék, akkor mennek hozzá az unokái. „Az egészségem nem olyan, mint amilyennek lennie kéne, máskülönben nincs bajom, örülök a gyerekeimnek és az unokáimnak” – fogalmaz. Úgy gondolja, a politikának fontos szerepe van abban, hogy a nyugdíjasok élete könnyebb legyen. „Pozitívum, hogy emelgetik a nyugdíjakat, az áram és a gáz árát pedig nem viszik fel. Máskülönben nem lenne elég a nyugdíjam” – húzza alá.

Lenkei Gábor is a tizenharmadik és a tizennegyedik havi nyugdíjat emeli ki, illetve azt, hogy megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét. „Nyilván cipelem annak a terhét, hogy nem vagyok húszéves, de el tudom látni magam. Időnként még dolgozni is tudok” – említi a 83 éves férfi.

Sokan vannak, akik hozzá hasonlóan a nyugdíj mellett munkát végeznek, de nem feltétlenül a pénz miatt. „84 éves vagyok, 55 éves koromban mentem nyugdíjba. Akkor hozták azt a rendelkezést, hogy a nyugdíj mellett lehet teljes állásban maradni, ezért 70 éves koromig a nyugállomány mellett dolgoztam” – mondja Laborfalusi Margit, hozzátéve: nem volt rákényszerülve, csupán azért folytatta, mert szerette a munkáját.