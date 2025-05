BL-döntő: Triplázhat a PSG, negyedszer nyerhet az Inter – PSG–Inter 2–0

A Paris Saint-Germain története első triplázására készül a Bajnokok Ligája müncheni döntőjében, ahol a Simone Inzaghi vezette Internazionale lesz az ellenfele. A francia bajnok és kupagyőztes PSG Luis Enrique irányításával látványos, eredményes futballt játszik, és az idei BL-idényben sorra búcsúztatta az angol élcsapatokat, köztük a Liverpoolt, az Aston Villát és az Arsenalt. A párizsiak 2020 után másodszor jutottak döntőbe, és most először hódíthatják el a trófeát – miközben a katari tulajdonosi korszak eddigi csúcsát jelentheti ez a siker.

Az Inter ugyan nem tudta megnyerni a Serie A-t, de a BL-ben erőn felül teljesített, és a Bayern München, valamint a Barcelona legyőzésével érdemelte ki a döntős helyet. A mérkőzés kulcsa a PSG látványos támadójátékának és az Inter fegyelmezett, taktikus futballjának ütközése lesz. A döntő kapuscsatát is ígér: Gianluigi Donnarumma és Yann Sommer is főszereplő lehet szombat este 21 órakor, az Allianz Arénában, ahol a nagykárolyi születésű Kovács István fújja a sípot.

Íme, a kezdőcsapatok:

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, F. Ruiz – Doué, Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

INTER: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Mhitarjan, Dimarco – Calhanoglu – M. Thuram, La. Martínez. Vezetőedző: Simone Inzaghi

Érdekesség: a trófea mellett minden eddiginél magasabb pénzdíjra is hajt a Paris Saint-Germain és az Internazionale a labdarúgó Bajnokok Ligája müncheni döntőjében.

A két elitcsapat már eddig is több mint 135 millió eurót keresett a BL-szezonban: a 18,62 milliós rajtpénz után az alapszakaszban külön bónuszt kaptak a megszerzett pontokért, majd a kieséses szakaszban további 57 millió folyt be a klubok kasszájába. A finálé győztese további 10,5 millióval gazdagodik, ebből négymillió hivatalosan a szuperkupa-bónusz, amely az Európa-ligát megnyerő Tottenham Hotspur elleni csúcstalálkozóért jár. Mindehhez járulnak még egyéb juttatások, köztük a tévés jogdíjakért járó összegek. Így a bajnok összességében csaknem 150 milliós pénzdíjat tehet zsebre, az eddigi rekordot tavaly óta a Real Madrid tartotta 138,8 millióval.

1. félidő

Nos, akkor kezdődjék... Az Inter aranysárga, harmadik számú mezében lépett pályára. Nem viselhetik klasszikus kék-fekete szerelésüket, mivel a PSG – amely hagyományos sötétkék-piros mezében játszik – lett kijelölve a hazai csapatnak.

A 11. percben Achraf Hakimi megszerezte a vezetést a PSG-nek, ezzel megkoronázva a párizsiak domináns kezdését – az előny teljesen megérdemelt. 1–0!

❤️💙 9 goals, 14 assists this season for Achraf Hakimi. Fantastic season for PSG right back. pic.twitter.com/J5WJeDtP5H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025

Előtte már több próbálkozásuk is volt: Ousmane Dembélé egy lendületes akció végén lőtt kapura, de Yann Sommer könnyedén védett, ahogy korábban a tinédzser Désiré Doué kísérleténél is. A PSG az első percektől kezdve magasan letámadta az Inter védelmét és középpályáját, az olaszok nehezen tudták megtartani a labdát, míg a párizsiak határozott és energikus játékkal diktálták a tempót.

Az Inter támadott, de nem tudtak szögletet kiharcolni, a párizsiak pedig villámgyors ellentámadásba kezdtek. A labda Désiré Doué elé került, aki a tizenhatoson belülről lőtt,

a labda pedig Di Marco lábáról vágódott a hálóba. 2–0!

A folytatásban az Inter próbálkozott, főként rögzített szituációkból: Thuram és Acerbi is fejelt veszélyesen, de a kaput nem találták el. A PSG lendületes és domináns játékkal uralta a félidőt, többet birtokolta a labdát, és Doué különösen sok gondot okozott a milánói védelemnek. A hosszabbítás perceiben is ő volt veszélyben: előbb Dembélét hozta helyzetbe, majd saját maga is célba vette a kaput, de lövése elkerülte a bal alsót. Félidőben tehát magabiztos párizsi vezetés, az Internek nagyot kell váltania a fordulás után.