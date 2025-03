Szoboszlai és Kovács a téma a román sajtóban: „Legalább meg tudták beszélni”

A játékvezető, aki pedig nem más volt, mint az erdélyi magyar Kovács István, a zászló felemelő segítője pedig Tunyogi Ferencz. A csakfoci szúrta ki, hogy a román gsp.ro arról cikkezett:

az eset után Szoboszlai Kovácshoz futott, hogy megvitassák, mi történt – természetesen magyarul folytatták le rövid eszmecseréjüket.

A hazai szurkolók egyébként többször is kifütyülték Kovácsot és Slot is elégedetlen volt néhány ítéletével, például amikor Szoboszlai Fabián Ruizzal harcolt a labdáért a párizsi 16-osnál a 45. percben, és a magyar játékos elesett – természetesen a Liverpool büntetőt szeretett volna, de a román portál megjegyezte: az angol és francia beszámolók is egyetértettek abban, hogy az eset nem ért büntetőt.

Borítókép: Oli Scarf / AFP