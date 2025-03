„Mekkora edzői hiba” – Szoboszlai lehozatala miatt támadják a Liverpool edzőjét

„Minden támadás Szoboszlaitól indult! Lehet, kicsit elfogult vagyok, de még ha el is fáradt, őt biztos nem vettem volna le a pályáról. Szalah és Szoboszlai a két legjobb büntető-végrehajtó játékos, ezért nem is értem, hogy miért nem Gravenberchet cserélte le Slot” – osztotta meg véleményét egy magyar szurkoló. Mások is hasonló véleménnyel voltak.

„Ez az edző egy idióta, a mezőny egyik legjobb tizenegyes lövőjét leveszi a pályáról, gratulálok!”

„Konkrétan ahogy lehozta Szoboszlait, az utolsó 15 percben gyakorlatilag nem volt a ’Poolnál a labda.”

„Ahogy lejött Szoboszlai, vége is lett a Liverpool középpályás védekezésének... rossz döntés volt lehozni.”

„Szoboszlai volt az egyik legjobb ma is! Kevés hiányzott neki a gólhoz!!!”

A szurkolók a tizenegyespárbaj után is kritizálták Arne Slotot a döntése miatt.

Lehet, hogy magyarként nagyon védem Szoboszlait, de most ettől elvonatkoztatva is elég nagy luxus volt Slot részéről egy potenciális tizenegyespárbaj előtt lecserélni azt a játékost, aki egy német válogatott elleni meccsen az utolsó percben szemrebbenés nélkül bepanyenkázta a kapust.”

„Slot odaállította a két legsúlytalanabb játékosát: Núnezt és Jonest! De egy Szoboszlainak nem szavazott bizalmat. Remélem, vállalja a felelősséget a kiesésért.”

„Slot lehozta Mac Allistert és Szoboszlait… akik tudnak is büntetőt lőni… mekkora edzői hiba!”

De nemcsak a magyarok, hanem más Liverpool-szurkolók is méltatták Szoboszlait a klub alábbi posztja alatt.



A magyar válogatott 24 éves csapatkapitánya karrierje során másodszor esett ki aktuális csapatával a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Korábban az RB Leipzig játékosaként jutott el eddig a szakaszig, akkor a Manchester City elleni párharc 1–1-es első találkozóján és a német gárda kiesését jelentő 7–0-s visszavágón is a csapat tagja volt. Negyeddöntőben még nem szerepelt.

Edzői értékelések

A liverpooliak vezetőedzője a lefújás után úgy fogalmazott, hogy kifogytak a szerencséből.

Ez volt a legjobb futballmeccs, amelyben valaha részem volt.”

„Hihetetlen teljesítményt láthattunk, főleg, hogy ha összehasonlítjuk a múlt hetivel. Helyzeteket alakítottunk ki, aztán hátrányba kerültünk. A múlt heti történések után most kifogytunk a szerencséből – idézte Slotot az UEFA.

„Úgy éreztem, többet érdemlünk annál, mint hogy egy–nullás hátrányban legyünk – folytatta. – Tökéletes meccset játszottunk, csak nem lőttünk gólt. Hasonlóan, mint múlt héten a PSG, amikor ők játszottak hibátlanul. Aztán a kétszer 15 perces hosszabbításban talán egy kicsivel jobbak voltak.”

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a helyzetek minősége alapján a franciák első félideji vezetése reális eredménynek tekinthető, mivel a Liverpool 1,01-es, míg a vendégek 1,97-es xG-t (várható gólok száma) termeltek ki.

A párizsiak mestere, Luis Enrique érthető módon boldogan nyilatkozott, ugyanakkor tisztelettel beszélt a Liverpoolról.

Nem számít, hogy megérdemelten nyertünk-e. Mindkét csapat megérdemelte volna a továbbjutást.”

„Mi Párizsban, ők meg itt voltak jobbak. Ma nagyszerű karaktert mutattunk. Elképesztő atmoszféra vett minket körül, nagyon nehéz dolgunk volt” – mondta.

A PSG egyébként elsőként ejtette ki úgy a Liverpoolt az európai kupaporondról, hogy a Vörösök a párharcban az első, idegenbeli mérkőzésüket megnyerték. A francia csapat a folytatásban az FC Bruges és az Aston Villa párharcának győztesével találkozik. Ott a első felvonást az angolok 3–1-re nyerték idegenben, és a visszavágót szerdán rendezik.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐ

Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (0–1) – tizenegyesekkel

Liverpool, Anfield Road. Vezette: Kovács István

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (Quansah, 73.), I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson – Szoboszlai (H. Elliott, 106.), Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 91.) – Szalah, Diogo Jota (D. Núnez, 73.), Luis Díaz (Gakpo, 101.). Menedzser: Arne Slot

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (Beraldo, 90+2.), W. Pacho, N. Mendes – J. Neves (G. Ramos 120+1.), Vitinha, F. Ruíz (Zaire-Emery, 91.) – Kvarachelia (Li Kang In, 101.), O. Dembélé, Barcola (Doué, 67.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: O. Dembélé (12.)

Fotó: Darren Staples/AFP