Váratlan bejelentés: belenyúl a kormány az szja-törvénybe, át kell írni az édesanyák miatt

Két adócsomagot tervez elfogadtatni idén a kormány az Országgyűléssel, az első már csütörtökön kikerül társadalmi egyeztetésre – derült ki egy háttérbeszélgetésen, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartottak. Gerlaki Bence adóügyekért felelős államtitkár elmondta: a kormány folyamatosan dolgozik az adócsökkentésen, az első csomag, amit most bemutatnak, főleg egy jogharmonizációs csomag, de számos változás lesz benne, ami például az édesanyák szja-mentességét is érinti.

Gerlaki Bence államtitkár ismertette az édesanyákat érintő fontos változásokat (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA)

Az édesanyáknak kedveznek

Ezzel kapcsolatban Gerlaki Bence kiemelte: szerdán életbe lépett a három gyermekes édesanyák szja-mentessége. Ehhez egy papír alapú formanyomtatványt kell benyújtani, amelyet a NAV oldaláról le lehet tölteni. Ezt kell benyújtani a munkáltatónak. De közben az adóhatóság el is küldi a cégeknek a felhívást, hogy segítsék őket és a munkavállalóikat, hogy miként élhetnek a mentességgel. Egy másik felület még az ONYA alkalmazás, online is benyújtható a nyilatkozat.