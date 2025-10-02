Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány Nemzetgazdasági Minisztérium édesanya Gerlaki Bence törvény államtitkár

Váratlan bejelentés: belenyúl a kormány az szja-törvénybe, át kell írni az édesanyák miatt

2025. október 02. 15:12

Fontos adóváltozásokra készül a kormány, több területen is módosulnak a törvények, a teljes csomag első részét csütörtök este teszik közzé, de már előre elárult a Nemzetgazdasági Minisztérium a sajtónak néhány részletet. Az édesanyák szja-mentességét is érintik a változások.

2025. október 02. 15:12
null
Ferentzi András

Két adócsomagot tervez elfogadtatni idén a kormány az Országgyűléssel, az első már csütörtökön kikerül társadalmi egyeztetésre – derült ki egy háttérbeszélgetésen, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartottak. Gerlaki Bence adóügyekért felelős államtitkár elmondta: a kormány folyamatosan dolgozik az adócsökkentésen, az első csomag, amit most bemutatnak, főleg egy jogharmonizációs csomag, de számos változás lesz benne, ami például az édesanyák szja-mentességét is érinti.

Gerlaki Bence államtitkár ismertette az édesanyákat érintő fontos változásokat
Gerlaki Bence államtitkár ismertette az édesanyákat érintő fontos változásokat (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA)

Az édesanyáknak kedveznek

Ezzel kapcsolatban Gerlaki Bence kiemelte: szerdán életbe lépett a három gyermekes édesanyák szja-mentessége. Ehhez egy papír alapú formanyomtatványt kell benyújtani, amelyet a NAV oldaláról le lehet tölteni. Ezt kell benyújtani a munkáltatónak. De közben az adóhatóság el is küldi a cégeknek a felhívást, hogy segítsék őket és a munkavállalóikat, hogy miként élhetnek a mentességgel. Egy másik felület még az ONYA alkalmazás, online is benyújtható a nyilatkozat.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Novemberben már az emelt bérüket kaphatják meg az édesanyák

– húzta alá.

A novemberi adócsomag főbb intézkedéseire rátérve, Gerlaki Bence rámutatott: az szja-mentesség miatt bele kell nyúlni a törvénybe is, mivel az édesanyáké életük végéig tart, nem kell majd minden évben nyilatkozniuk, hanem elég lesz most egyszer, azután pedig folytatólagosan megmarad.

A 30 év alatti édesanyáknak is könnyítik a helyzetét, 2-3 ezer édesanyát érinti, hogy már januári elsejei időpontot vizsgálnak majd, ha valakinek a magzata addig betöltötte a 91. napot, akkor egész évre szja-mentessé válik.

Adómentessé válik majd a banki adathalászos csalásoknál a kártalanítás összege. 

A kormány tapasztalatai szerint a pénzintézetek sok esetben kártalanítják a pórul járt ügyfeleket, de ezek az összegek eddig szja-kötelesek voltak. Mostantól adómentesség válnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A vállalatoknál eddig büntették, ha a Kiva rendszerben egy cég sok készpénzt halmozott fel, ebbe beleszámított az elektronikus pénz is, mostantól ezt nem büntetik. 
„Látjuk, hogy sokan használnak Revolutot, Wise-t, ezt mostantól nem büntetjük” – mondta az államtitkár. A készpénznél ugyanis nagyobb a csalás lehetősége, de elektronikus összegeknél kevésbé valószínű.

Tovább fehéredhet a gazdaság

A gazdaság fehérítésében az elmúlt 15 évben jelentős eredményeket ért el a kormány, ahhoz, hogy ezt megtartsák és az uniós szint alatt maradjon az áfarés, meg kell hozni bizonyos lépéseket. Mostantól jelenteni kell a tényleges levonásokat, ehhez készít a NAV egy külön eszközt is, hogy ne nőjenek az adminisztrációs terhek.

A helyi adóknál is lesz módosítás: az erdőket kivonják a települési adók alól. Két éve már bevezették, hogy a termőföldekre nem lehet kivetni adót, hamarosan pedig már erdőkre sem lehet.

A lakástranzakcióknál szintén lesz módosítás. Ha valaki úgy vett új ingatlant, hogy előtte eladott egyet, az csökkenthette az új illeték mértékét. Ha kettőt adott el, akkor is csak az utolsót számították be. Mostantól az adózó dönthet úgy, hogy melyiket szeretné elszámoltattatni.

Például, ha valaki 

  • úgy vesz 50 millióért lakást, hogy előtte 
  • eladott 10 és 20 millióért egy-egy ingatlant,
  • akkor mostantól választhatja a nagyobb értékűt. 

A jelenlegi felfokozott lakáspiaci helyzetben ez számos honfitársunkat érinti

 – mondta Gerlaki.

Marad a reklámadó felfüggesztése is, további egy évig. 

 Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!