Már csak egyet kell aludni: közeleg az adómentesség

Közeleg az adómentesség, már csak egy nap van hátra
Ezt kell tennie, ha hozzá akar jutni a mentesség miatti plusz pénzhez.
Októbertől adómentességet kapnak a háromgyermekes édesanyák.
Mint ismert, október elsejétől jelentős könnyítést kapnak a nagycsaládosok: a háromgyermekes édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhatnak.
A kedvezmény a családi adókedvezmény duplázásával együtt akár 300 ezer forintos pluszt is jelenthet egy háromgyermekes családnak. Éves szinten így több millió forint maradhat a háztartásoknál: a kormány számításai szerint három gyermek esetén akár 3,7 millió forint.
Hankó Balázs miniszter hangsúlyozta: a következő négy évben összesen 4000 milliárd forintnyi adókedvezmény maradhat a családoknál. A kormány célja, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen anyagi terhet, hanem támogató adópolitika segítse a szülőket.
Az érintetteknek adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk a NAV-hoz vagy a munkáltatójukhoz. Aki ezt októberben megteszi, novembertől már élvezheti a mentesség előnyeit.
Aki csak az éves adóbevalláskor nyilatkozik, egy összegben, visszamenőleg kapja meg a kedvezményt.
Érdemes a házastárs vagy élettárs adónyilatkozatát is módosítani, hiszen a családi adó- és járulékkedvezmények összehangolásával további plusz jövedelem maradhat a családnál.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila