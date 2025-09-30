Ft
családpolitika édesanya szja-mentesség jövedelem gyermek

Már csak egyet kell aludni: közeleg az adómentesség

2025. szeptember 30. 20:33

Októbertől adómentességet kapnak a háromgyermekes édesanyák.

2025. szeptember 30. 20:33
null

Mint ismert, október elsejétől jelentős könnyítést kapnak a nagycsaládosok: a háromgyermekes édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhatnak.

A kedvezmény a családi adókedvezmény duplázásával együtt akár 300 ezer forintos pluszt is jelenthet egy háromgyermekes családnak. Éves szinten így több millió forint maradhat a háztartásoknál: a kormány számításai szerint három gyermek esetén akár 3,7 millió forint.

Hankó Balázs miniszter hangsúlyozta: a következő négy évben összesen 4000 milliárd forintnyi adókedvezmény maradhat a családoknál. A kormány célja, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen anyagi terhet, hanem támogató adópolitika segítse a szülőket.

Ezt is ajánljuk a témában

Teendők az édesanyák számára

Az érintetteknek adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk a NAV-hoz vagy a munkáltatójukhoz. Aki ezt októberben megteszi, novembertől már élvezheti a mentesség előnyeit.

Aki csak az éves adóbevalláskor nyilatkozik, egy összegben, visszamenőleg kapja meg a kedvezményt.

Érdemes a házastárs vagy élettárs adónyilatkozatát is módosítani, hiszen a családi adó- és járulékkedvezmények összehangolásával további plusz jövedelem maradhat a családnál.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

