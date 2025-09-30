Már csak egyet kell aludni: közeleg az adómentesség

Mint ismert, október elsejétől jelentős könnyítést kapnak a nagycsaládosok: a háromgyermekes édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havonta átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhatnak.

A kedvezmény a családi adókedvezmény duplázásával együtt akár 300 ezer forintos pluszt is jelenthet egy háromgyermekes családnak. Éves szinten így több millió forint maradhat a háztartásoknál: a kormány számításai szerint három gyermek esetén akár 3,7 millió forint.

Hankó Balázs miniszter hangsúlyozta: a következő négy évben összesen 4000 milliárd forintnyi adókedvezmény maradhat a családoknál. A kormány célja, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen anyagi terhet, hanem támogató adópolitika segítse a szülőket.