Közeleg az adómentesség, már csak egy nap van hátra

Adómentes lesz 250 ezer édesanya jövedelme októbertől. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 109 forinttal több pénzből gazdálkodhatnak. A családi adókedvezmény megduplázásával együtt pedig akár három és fél millió forint is maradhat egy háromgyermekes családnál – írja összefoglalójában a Metropol.

Mint ismert, október elsejétől a háromgyermekes anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

A lap emlékeztet, augusztusban kapták meg a családok az első olyan fizetésüket, amiben már a gyermekek után járó emelt adókedvezményeket érvényesíthették.

Októbertől havonta egy háromgyermekes édesanya átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg meghaladja a 300 ezer forintot.

Hankó Balázs miniszter szerint az elkövetkezendő négy évben négyezermilliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál. A „családbarát adóforradalomnak ” köszönhetően a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás, hiszen