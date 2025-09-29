Ft
Közeleg az adómentesség, már csak egy nap van hátra

2025. szeptember 29. 09:56

Ezt kell tennie, ha hozzá akar jutni a mentesség miatti plusz pénzhez.

2025. szeptember 29. 09:56
null

Adómentes lesz 250 ezer édesanya jövedelme októbertől. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 109 forinttal több pénzből gazdálkodhatnak. A családi adókedvezmény megduplázásával együtt pedig akár három és fél millió forint is maradhat egy háromgyermekes családnál – írja összefoglalójában a Metropol.

Mint ismert, október elsejétől a háromgyermekes anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

A lap emlékeztet, augusztusban kapták meg a családok az első olyan fizetésüket, amiben már a gyermekek után járó emelt adókedvezményeket érvényesíthették. 

Októbertől havonta egy háromgyermekes édesanya átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg meghaladja a 300 ezer forintot.

Hankó Balázs miniszter szerint az elkövetkezendő négy évben négyezermilliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál. A „családbarát adóforradalomnak ” köszönhetően a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás,  hiszen

  • a 30 év alattiak esetében egy egész évre vonatkoztatva 1,5, 
  • a kétgyermekesek esetében 2,2,
  • a háromgyermekeseknél pedig 3,7 millió forint maradhat a családoknál.

Mi a teendő?

Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg. Ha van családi adó - és járulékkedvezményre jogosító körülmény, úgy a házastárssal, bejegyzett élettárs nyilatkozatát is érdemes módosítani, hiszen ezzel is több marad a család zsebében.

Nyitókép: Pixabay

 

