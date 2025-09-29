Közeleg az adómentesség, már csak egy nap van hátra

Ezrek fizetnek majd kevesebb adót: itt vannak a részletek háromgyerekes anyukák szja-mentességéről
Október 1-től egy fontos változás lép életbe: a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák teljesen mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.
Ezt kell tennie, ha hozzá akar jutni a mentesség miatti plusz pénzhez.
Adómentes lesz 250 ezer édesanya jövedelme októbertől. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 109 forinttal több pénzből gazdálkodhatnak. A családi adókedvezmény megduplázásával együtt pedig akár három és fél millió forint is maradhat egy háromgyermekes családnál – írja összefoglalójában a Metropol.
Mint ismert, október elsejétől a háromgyermekes anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
A lap emlékeztet, augusztusban kapták meg a családok az első olyan fizetésüket, amiben már a gyermekek után járó emelt adókedvezményeket érvényesíthették.
Októbertől havonta egy háromgyermekes édesanya átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg meghaladja a 300 ezer forintot.
Hankó Balázs miniszter szerint az elkövetkezendő négy évben négyezermilliárd forintnyi adókedvezmény marad a családoknál. A „családbarát adóforradalomnak ” köszönhetően a gyermekvállalásnál elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amelynél már plusz anyagi terhet nem jelent a gyermekvállalás, hiszen
Mi a teendő?
Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg. Ha van családi adó - és járulékkedvezményre jogosító körülmény, úgy a házastárssal, bejegyzett élettárs nyilatkozatát is érdemes módosítani, hiszen ezzel is több marad a család zsebében.
