Elemző: Magyar Péter stratégiai hibát vétett azzal, hogy a tüntető gazdák között akart pózolni

Megásta Európa sírját Magyar Péter főnöke: mindezt széles mosollyal az arcán jelentette ki a kamerák előtt
De mindenkit megnyugtatott Manfred Weber, hisz nem kell félni, jó lesz egész Európának.
Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át.
„A politikai karrierjének eddigi legkellemetlenebb pillanatait élte át Magyar Péter: stratégiai kampányhibát vétve részt vett azon a gazdatüntetésen Strasbourgban, ahol éppen az ő pártcsaládja ellen tiltakoztak, és a gazdák a kamerák előtt szembesítették őt” – vezette fel ötpontos gyorselemzését Deák Dániel politológus.
Az elemző szerint Magyar Péter azzal követte el a baklövést, „hogy
részt vett egy olyan gazdatüntetésen Strasbourgban, ahol éppen az ő pártcsaládja és annak vezetői, így például Ursula von der Leyen ellen tiltakoztak.”
Ráadásul Deák szerint
Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át;
láthatóan lefagyott, és inkább elmenekült, miután a magyar gazdák a kamerák előtt szembesítették azzal, hogy eddig egyszer sem állt ki a magyar gazdák mellett. Ráadásul bizalmat szavazott annak az Ursula von der Leyennek, aki aláírta azt a szabadkereskedelmi megállapodást, ami ellen tüntetnek.”
Deák Dániel arra is emlékeztetett, hogy az Európa Néppárt még ma is kiáll a gazdákat súlyosan érintő Mercosur-egyezmény mellett.
Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber, még a ma reggeli sajtótájékoztatóján is kiállt az EU-Mercosur megállapodás mellett,
világossá tette, hogy Magyar Péter pártcsaládja, az Európai Néppárt támogatja azt, ami ellen a gazdák most tiltakoznak” – fogalmazott.
A szakértő úgy véli, „Magyar Péter régóta próbálja leplezni, hogy valójában brüsszeli érdekeket képvisel, ezért ment most el a gazdatüntetésre is. Ugyanakkor
a mai eseményen látványosan kiderült, hogy ő valójában egy fogott ember, aki nem megy szembe Ursula von der Leyennel;
a tisztségviselők a legutóbbi bizalmatlansági szavazáson is bizalmat szavaztak neki.”
A politikai elemző szerint az a tanulság, hogy a gazdák a Patriótákban bízhatnak.
„Míg Magyar Péter pártcsaládja támogatja a szabadkereskedelmi egyezményt, ami ellen a gazdák most tiltakoznak, addig a Fidesz és a Patrióták pártcsalád tiltakozik ellene, a magyar kormány sem támogatta. A Patrióták emellett bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Ursula von der Leyennel szemben. Mindezen fényében
nem meglepő, hogy még a lengyel gazdák is Orbán Viktor nevét skandálták”
– fejtette ki Deák Dániel.