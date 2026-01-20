Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel manfred weber magyar péter ursula von der leyen európai néppárt

Elemző: Magyar Péter stratégiai hibát vétett azzal, hogy a tüntető gazdák között akart pózolni

2026. január 20. 15:46

Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át.

2026. január 20. 15:46
null

„A politikai karrierjének eddigi legkellemetlenebb pillanatait élte át Magyar Péter: stratégiai kampányhibát vétve részt vett azon a gazdatüntetésen Strasbourgban, ahol éppen az ő pártcsaládja ellen tiltakoztak, és a gazdák a kamerák előtt szembesítették őt” – vezette fel ötpontos gyorselemzését Deák Dániel politológus.

Az elemző szerint Magyar Péter azzal követte el a baklövést, „hogy 

részt vett egy olyan gazdatüntetésen Strasbourgban, ahol éppen az ő pártcsaládja és annak vezetői, így például Ursula von der Leyen ellen tiltakoztak.”

Ráadásul Deák szerint 

Magyar Péter a politikai karrierjének talán eddigi legkellemetlenebb pillanatát élte át; 

láthatóan lefagyott, és inkább elmenekült, miután a magyar gazdák a kamerák előtt szembesítették azzal, hogy eddig egyszer sem állt ki a magyar gazdák mellett. Ráadásul bizalmat szavazott annak az Ursula von der Leyennek, aki aláírta azt a szabadkereskedelmi megállapodást, ami ellen tüntetnek.”

Deák Dániel arra is emlékeztetett, hogy az Európa Néppárt még ma is kiáll a gazdákat súlyosan érintő Mercosur-egyezmény mellett.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber, még a ma reggeli sajtótájékoztatóján is kiállt az EU-Mercosur megállapodás mellett, 

világossá tette, hogy Magyar Péter pártcsaládja, az Európai Néppárt támogatja azt, ami ellen a gazdák most tiltakoznak” – fogalmazott.

A szakértő úgy véli, „Magyar Péter régóta próbálja leplezni, hogy valójában brüsszeli érdekeket képvisel, ezért ment most el a gazdatüntetésre is. Ugyanakkor 

a mai eseményen látványosan kiderült, hogy ő valójában egy fogott ember, aki nem megy szembe Ursula von der Leyennel; 

a tisztségviselők a legutóbbi bizalmatlansági szavazáson is bizalmat szavaztak neki.”

A politikai elemző szerint az a tanulság, hogy a gazdák a Patriótákban bízhatnak. 

„Míg Magyar Péter pártcsaládja támogatja a szabadkereskedelmi egyezményt, ami ellen a gazdák most tiltakoznak, addig a Fidesz és a Patrióták pártcsalád tiltakozik ellene, a magyar kormány sem támogatta. A Patrióták emellett bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Ursula von der Leyennel szemben. Mindezen fényében 

nem meglepő, hogy még a lengyel gazdák is Orbán Viktor nevét skandálták” 

– fejtette ki Deák Dániel. 

 

