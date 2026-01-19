Itt a vége, betelt a pohár: Von der Leyen távozását követelik Strasbourgban

Egy emberként álltak Orbán Viktor mellé a németek – és ennek Ursula Von der Leyen ihatja meg a levét
Az ukrajnai finanszírozás és a közös adósság sokaknál átlépte a határt.
A Patrióták Európáért frakciója szerint az Európai Bizottság sorozatos döntései súlyos válságba sodorták az európai mezőgazdaságot. A von der Leyen vezette testülettel szemben ezért bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Parlamentben.
Az Európai Parlament plenáris ülésén benyújtott bizalmatlansági indítvány indoklásakor Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke élesen bírálta az Európai Bizottság működését és vezetését. A felszólalás egyik központi eleme volt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem jelent meg a vitán. A Patrióták ezt a gazdák és a választók semmibevételeként értékelték. Gál Kinga hangsúlyozta, hogy mindez nemcsak az utcákon tüntető gazdák ezreinek, hanem a frakció által képviselt több tízmillió választópolgárnak az érdekeit is sérti.
A képviselő szerint az európai gazdák tiltakozása nem véletlen. Lengyelországtól Franciaországig, Írországtól Spanyolországig azért vonulnak utcára, mert úgy érzik, a Bizottság ismét elárulta őket.
A kritikák középpontjában az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás áll, amely a Patrióták szerint olcsó és lazán szabályozott termékekkel árasztaná el az európai piacokat, tisztességtelen versenyhelyzetet teremtve az uniós termelők számára.
Gál Kinga felszólalásában rámutatott, hogy a Bizottság által ígért védzáradékok nem jelentenek valódi garanciát, pusztán üres ígéretek maradnak.
Az elmúlt évek döntései – a Zöld Megállapodásból fakadó követelmények, a gazdákra rótt egyre súlyosabb bürokratikus terhek, az ukrajnai szabadkereskedelmi megállapodás, majd most a Mercosur-egyezmény – egymásra rakódva sodorták válságba az európai mezőgazdaságot. A frakció szerint mindezt tovább súlyosbítja, hogy az új uniós költségvetési tervezet drasztikusan csökkentené az agrártámogatásokat, ami együtt már nem egyszerűen rossz döntések sorozata, hanem az agrárium felszámolásának iránya.
Külön bírálat érte a megállapodás elfogadásának módját is.
A Patrióták szerint az egyezményt az átláthatóság teljes hiánya mellett, jogi trükkökkel erőltették át. A megállapodás kettébontása a nemzeti parlamentek megkerülését szolgálja, míg az ideiglenes alkalmazás belengetése az Európai Parlament egyetértési jogát üresítené ki.
Gál Kinga szerint mindez az európai gazdák és az európai érdekek nyílt semmibevétele.
A Mercosur-megállapodás egy 25 évig tartó tárgyalássorozat végén született meg, amikor az Európai Unió és Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay aláírta a szerződést Paraguayban.
A megállapodás az EU eddigi legnagyobb kereskedelmi egyezménye, amely a vámok 90 százalékának fokozatos megszüntetését vagy csökkentését irányozza elő.
A két térség közötti kereskedelem értéke 2024-ben elérte a 111 milliárd eurót, az együttműködés mintegy 700 millió fős piacot fed le. Az Európai Unió elsősorban ipari termékeket exportál, míg a Mercosur-országok főként mezőgazdasági termékeket szállítanak az uniós piacokra.
A megállapodást az uniós állam- és kormányfők többségi szavazással hagyták jóvá, miután Olaszország az utolsó pillanatban az egyezmény mellé állt.
Így kisebbségbe kerültek az azt elutasító országok, köztük Magyarország, Franciaország, Lengyelország, Ausztria és Írország. Az európai gazdák azonban nem törődnek bele a döntésbe. Január 20-ára több ezer fős tüntetést szerveznek Strasbourgba, az Európai Parlament épületéhez. Attól tartanak, hogy a vámmentesen érkező mezőgazdasági alapanyagok olyan versenyhátrányt okoznak, amelyet a szigorú uniós előírások mellett nem tudnak ellensúlyozni. A Patrióták Európáért frakciója szerint a Mercosur-megállapodás az agrárium számára az utolsó csepp volt a pohárban. Gál Kinga felszólalásában világossá tette a frakció követelését:
Irányváltást követelünk, és olyan új vezetést, amely végre nem Brüsszelt, hanem az európai embereket szolgálja.
A beszéd végén pedig egyértelmű politikai állásfoglalás hangzott el:
Ursula von der Leyennek és Bizottságának távoznia kell!
