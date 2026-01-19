Itt a vége, betelt a pohár: Von der Leyen távozását követelik Strasbourgban

Az Európai Parlament plenáris ülésén benyújtott bizalmatlansági indítvány indoklásakor Gál Kinga, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke élesen bírálta az Európai Bizottság működését és vezetését. A felszólalás egyik központi eleme volt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem jelent meg a vitán. A Patrióták ezt a gazdák és a választók semmibevételeként értékelték. Gál Kinga hangsúlyozta, hogy mindez nemcsak az utcákon tüntető gazdák ezreinek, hanem a frakció által képviselt több tízmillió választópolgárnak az érdekeit is sérti.

Gál Kinga szerint von der Leyen döntései válságba sodorták az európai agráriumot

Forrás: Facebook / Gál Kinga

A képviselő szerint az európai gazdák tiltakozása nem véletlen. Lengyelországtól Franciaországig, Írországtól Spanyolországig azért vonulnak utcára, mert úgy érzik, a Bizottság ismét elárulta őket.