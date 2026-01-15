Egy emberként álltak Orbán Viktor mellé a németek – és ennek Ursula Von der Leyen ihatja meg a levét

Nem von der Leyen személye a lényeg, hanem az, hogy a Bizottság elszakadt az emberektől

– írja egy kommentelő, míg egy másik úgy fogalmaz:

Az EU-ban ma már nincs valódi következménye a rossz döntéseknek.

Bár a kommentelők többsége tisztában van vele, hogy a bizalmatlansági indítvány várhatóan nem vezet a Bizottság bukásához, sokan mégis fontos politikai jelzésnek tartják.

Ez legalább kimondja, hogy valami nincs rendben

– írja egy hozzászóló, aki szerint a szavazás inkább a politikai elégedetlenség mércéje, mintsem hatalmi eszköz. A visszatérő motívum nem a felháborodás, hanem a kiábrándultság. Többen megjegyzik:

Úgyis túléli, ahogy eddig mindent túlélt,

míg mások szerint éppen ez a probléma:

A Bizottság már immunis a kritikára.

A kommentmező tanúsága szerint a bizalmatlansági indítvány Nyugat-Európában sem szélsőséges gesztusként jelenik meg, hanem annak jeleként, hogy a brüsszeli irányvonal egyre kevesebb társadalmi lelkesedést és egyre több fásult beletörődést vált ki. Ez a politikai fáradás pedig sok hozzászóló szerint legalább olyan komoly kihívás az Európai Unió számára, mint bármely formális intézményi válság.

A Die Welt kommentmezője nem közvélemény-kutatás, de jól mutatja, hogy a korábban magától értetődőnek tekintett brüsszeli konszenzus már Németországban sem érinthetetlen.

A vita nem arról szól, hogy Európának segítenie kell-e Ukrajnát, hanem arról, hogy milyen áron, milyen felhatalmazással és kinek a döntései alapján. A hozzászólásokból egyre világosabban kirajzolódik: Brüsszel nemcsak Közép-Európában, hanem a nyugati tagállamokban is bizalmi válsággal néz szembe. És miközben a politikai vezetés továbbra is egységről beszél, a kommentmezőkben már egészen más Európa képe rajzolódik ki.

