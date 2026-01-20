Megásta Európa sírját Magyar Péter főnöke: mindezt széles mosollyal az arcán jelentette ki a kamerák előtt

Egy életre megpecsételte Európa sorsát Von der Leyen: Magyarország, Franciaország és Lengyelország is tehetetlen volt
Az Európai Bizottság elnöke bízik a legjobbakban.
De mindenkit megnyugtatott Manfred Weber, hisz nem kell félni, jó lesz egész Európának.
Az Európai Néppárt (EPP) támogatja az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti egyezményt – jelentette ki kedden Brüsszelben Manfred Weber, az EPP elnöke pártja tájékoztatóján.
Hangsúlyozta: pártcsaládja elvi alapon támogatja az EU-Mercosur egyezményt, amely azt bizonyítja, hogy a világban továbbra is lehetséges a szabályokon alapuló együttműködés, szemben a protekcionista és konfrontatív kereskedelempolitikával. Manfred Weber „Anti-Trump-megállapodásnak” nevezte az egyezményt.
Szerint az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás már nem pusztán gazdasági kérdés,
hanem alapvető geopolitikai eszköz, amely a szabályalapú nemzetközi rend fennmaradását szolgálja. Hangsúlyozta: a megállapodás az európai versenyképességet és a stratégiai autonómiát is erősíti, különösen a nyersanyagokhoz való hozzáférés területén.
Hozzátette: az EPP egyszerre szabadkereskedelmi párt és a gazdák pártja is, ezért kulcsfontosságúnak tartja a védzáradékokat, valamint azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a piacba való beavatkozást, ha az árak kedvezőtlen irányba mozdulnak el.
Jörgen Warborn, az Európai Néppárt nemzetközi kereskedelmi szóvivője szerint az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás összességében egyértelműen előnyös Európa számára, még ha egyes ágazatokban ellenérzések is tapasztalhatók és a megállapodás előnyeit kötelességünk elmagyarázni a tiltakozóknak is.
