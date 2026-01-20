Megásta Európa sírját Magyar Péter főnöke: mindezt széles mosollyal az arcán jelentette ki a kamerák előtt

Az Európai Néppárt (EPP) támogatja az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti egyezményt – jelentette ki kedden Brüsszelben Manfred Weber, az EPP elnöke pártja tájékoztatóján.

Hangsúlyozta: pártcsaládja elvi alapon támogatja az EU-Mercosur egyezményt, amely azt bizonyítja, hogy a világban továbbra is lehetséges a szabályokon alapuló együttműködés, szemben a protekcionista és konfrontatív kereskedelempolitikával. Manfred Weber „Anti-Trump-megállapodásnak” nevezte az egyezményt.