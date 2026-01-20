Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Európa Brüsszel Manfred Weber Európai Unió Európai Néppárt

Megásta Európa sírját Magyar Péter főnöke: mindezt széles mosollyal az arcán jelentette ki a kamerák előtt

2026. január 20. 12:53

De mindenkit megnyugtatott Manfred Weber, hisz nem kell félni, jó lesz egész Európának.

2026. január 20. 12:53
null

Az Európai Néppárt (EPP) támogatja az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti egyezményt – jelentette ki kedden Brüsszelben Manfred Weber, az EPP elnöke pártja tájékoztatóján.

Hangsúlyozta: pártcsaládja elvi alapon támogatja az EU-Mercosur egyezményt, amely azt bizonyítja, hogy a világban továbbra is lehetséges a szabályokon alapuló együttműködés, szemben a protekcionista és konfrontatív kereskedelempolitikával. Manfred Weber „Anti-Trump-megállapodásnak” nevezte az egyezményt.

Szerint az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás már nem pusztán gazdasági kérdés,

hanem alapvető geopolitikai eszköz, amely a szabályalapú nemzetközi rend fennmaradását szolgálja. Hangsúlyozta: a megállapodás az európai versenyképességet és a stratégiai autonómiát is erősíti, különösen a nyersanyagokhoz való hozzáférés területén.

Hozzátette: az EPP egyszerre szabadkereskedelmi párt és a gazdák pártja is, ezért kulcsfontosságúnak tartja a védzáradékokat, valamint azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a piacba való beavatkozást, ha az árak kedvezőtlen irányba mozdulnak el.

Jörgen Warborn, az Európai Néppárt nemzetközi kereskedelmi szóvivője szerint az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás összességében egyértelműen előnyös Európa számára, még ha egyes ágazatokban ellenérzések is tapasztalhatók és a megállapodás előnyeit kötelességünk elmagyarázni a tiltakozóknak is.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

(MTI)

 

