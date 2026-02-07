Csak a szokásos: súlyos korrupciós botrány miatt rúgták ki az ukrán határőrség volt vezetőjét

Eltávolították az ukrán fegyveres erőkből Serhij Dejne­kót, az ukrán határőrség korábbi vezetőjét, akit vesztegetési ügyben vádolnak – adta hírül a Kyiv Independent. Dejneko 2019 és 2026 januárja között irányította a testületet, mielőtt mandátuma lejárt volna.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint a volt főparancsnokot egy legalább 204 ezer eurós kenőpénzbotrány kapcsán vonták felelősségre. A vád szerint