Végleg elengedték Zelenszkij kezét – bármikor robbanhat a korrupciós atombomba Ukrajnában
Alaposan előveszik a korrupcióval átszőtt ukrán kormányt.
Serhij Dejneko esete újabb ékes példája az ukrán államigazgatás legendás „feddhetetlenségének”.
Eltávolították az ukrán fegyveres erőkből Serhij Dejnekót, az ukrán határőrség korábbi vezetőjét, akit vesztegetési ügyben vádolnak – adta hírül a Kyiv Independent. Dejneko 2019 és 2026 januárja között irányította a testületet, mielőtt mandátuma lejárt volna.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint a volt főparancsnokot egy legalább 204 ezer eurós kenőpénzbotrány kapcsán vonták felelősségre. A vád szerint
2023-ban határőrök kenőpénzért segítették cigaretta illegális átcsempészését Ukrajna és az Európai Unió határán.
A nyomozás szerint a csempészek hamis diplomáciai rendszámú járműveket használtak, amelyek utasai ukrán diplomaták rokonai voltak.
A résztvevők diplomata útlevelük révén ellenőrzés nélkül léphették át a határt.
A határőrség szóvivője közölte: Dejnekót február 2-i hatállyal bocsátották el a katonai szolgálatból, a döntés pontos indoklását azonban nem hozták nyilvánosságra. Az ügy újabb ékes példája annak, hogy az ukrán államigazgatás minden szintjét és aspektusát áthatja a korrupció.
Fotó: Serhij Dejneko / X