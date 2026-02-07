Ft
korrupció ukrán korrupció NABU Ukrajna határőrség

Csak a szokásos: súlyos korrupciós botrány miatt rúgták ki az ukrán határőrség volt vezetőjét

2026. február 07. 08:13

Serhij Dejne­ko esete újabb ékes példája az ukrán államigazgatás legendás „feddhetetlenségének”.

2026. február 07. 08:13
null

Eltávolították az ukrán fegyveres erőkből Serhij Dejne­kót, az ukrán határőrség korábbi vezetőjét, akit vesztegetési ügyben vádolnak – adta hírül a Kyiv Independent. Dejneko 2019 és 2026 januárja között irányította a testületet, mielőtt mandátuma lejárt volna.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint a volt főparancsnokot egy legalább 204 ezer eurós kenőpénzbotrány kapcsán vonták felelősségre. A vád szerint

2023-ban határőrök kenőpénzért segítették cigaretta illegális átcsempészését Ukrajna és az Európai Unió határán.

A nyomozás szerint a csempészek hamis diplomáciai rendszámú járműveket használtak, amelyek utasai ukrán diplomaták rokonai voltak.

A résztvevők diplomata útlevelük révén ellenőrzés nélkül léphették át a határt.

A határőrség szóvivője közölte: Dejne­kót február 2-i hatállyal bocsátották el a katonai szolgálatból, a döntés pontos indoklását azonban nem hozták nyilvánosságra. Az ügy újabb ékes példája annak, hogy az ukrán államigazgatás minden szintjét és aspektusát áthatja a korrupció.

Fotó: Serhij Dejne­ko / X

 

Janika50
2026. február 07. 08:36
Gyalázatos hazugság! Korrupció csak! a zÓóóóóbáááán rezsimnél van. Ez haladó, jogállami, demokratikus, mármár ajróóóóóópai cselekedet. Miért? Egyszerű. Hoholisztánújkazária Európa érett. Mindezt olyan nagyságok, mit Orsinéni, Weberbácsi, le-Kaja Kallas és más hasonlóan nagytudású, nélkülözhetetlen főrendek bizonyitják.
Chekke-Faint
2026. február 07. 08:21
Uniós elvárás pont.
