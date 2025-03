Menekülés, titkos ügynökök, végül világbajnoki aranyérem: a Liu család hihetetlen története (VIDEÓ)

Az amerikai Alysa Liu nyerte a nők versenyét a bostoni műkorcsolya-világbajnokságon. A 19 éves sportoló már a rövidprogram után is az élen áll és a péntek esti kűrt is megnyerte közönségsikert arató remek produkciójával. A 2022-ben vb-bronzérmes Liu teljesítménye azért különösen bravúros, mert az előző két szezont kihagyta, majd tavaly márciusban jelentette be, hogy visszatér a jégre.

A kaliforniai műkorcsolyázó az amerikaiak első női vb-aranyérmese Kimmie Meissner 2006-os sikere óta. A háromszoros vb-győztes, Bostonba is címvédőként érkezett japán Szakamoto Kaori ezúttal második, honfitársa, Csiba Mone pedig harmadik lett.

Alysa Liu két japán műkorcsolyázót előzött meg: Szakamoto Kaori lett a második, míg Csiba Mone a harmadik helyen végzett a bostoni világbajnokságon (Fotó: Getty Images via AFP/Maddie Meyer)

Kína hiába ostromolta, Liu nemet mondott

A 2022-es téli olimpia előtt a kínaiak mindent megtettek, hogy Liut meggyőzzék, az ő színeikben álljon rajthoz a pekingi játékokon. Nem ő volt azonban az egyetlen, akit megkörnyékeztek. A szabadstílusú síző Eileen Gu, aki modellkedésből származó jövedelmével a legjobban kereső női sportolók elitjébe tartozik, beadta a derekát. Bár az Egyesült Államokban született, Pekingben két aranyat is szerzett Kínának – olvasható a Magyar Nemzeten.

Itthon a Liu fivérek esete a legismertebb: Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor a legutóbbi olimpián még magyarként állhattak a dobogón, ám az idei pekingi vb-n már kínai zászló alatt versenyeztek – igaz, nem egészen úgy, ahogy tervezték. Alysa Liu azonban kitartott az amerikai színek mellett, ebben pedig édesapja, Arthur Liu játszott kulcsszerepet, aki 1989-ben, a Tienanmen téri események után menekült Kínából az USA-ba.