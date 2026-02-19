Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
virgil Van Dijk Liverpool FC csapatkapitány Szoboszlai Dominik

Észbe kaptak Liverpoolban: ha ezt megadják Szoboszlainak, minden megváltozhat

2026. február 19. 10:25

Virgil van Dijk szerint a döntés Arne Slot kezében van. A holland játékos mindazonáltal úgy véli, Szoboszlai Dominik idővel alkalmas lenne a Liverpool következő csapatkapitányának.

2026. február 19. 10:25
null

Virgil van Dijk arról beszélt a minap, Szoboszlai Dominiknek minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy a jövőben ő legyen a Liverpool csapatkapitánya.

A magyar válogatott futballista ebben az idényben jobbhátvédként és középpályásként is vezéregyénisége a Vörösöknek, a Brighton elleni múlt szombati FA-kupa-mérkőzésen (3–0) megszerezte a tizedik gólját a jelenlegi szezonban, ami egyéni rekord számára az angol klub játékosaként (az első liverpooli idényében 45 meccsen hét, a másodikban 49 találkozón nyolc találatot ért el). Az összecsapást követően egyiptomi csapattársa, Mohamed Szalah „a világ egyik legjobb játékosának” nevezte őt.

A Mersey-parti együttesnél Van Dijk helyettese a csapatkapitányi poszton a klubot 2017 óta szolgáló Andy Robertson, ám a skót balhátvéd szerződése a nyáron lejár, és egyelőre nem lehet tudni, hogy hosszabbít-e. Ha nem, akkor az új idényre új cséká-helyettest kell választani. Van Dijk szerint „minden Arne Slot vezetőedzőn múlik”, de úgy véli, Szoboszlai jó úton jár afelé, hogy idővel ő viselhesse a kapitányi karszalagot a Liverpoolnál.

Nyilvánvalóan nagyon jól teljesít. Olyan játékos, akiről azt gondolom, képes megtenni a következő lépést, hogy a csapat vezetője legyen. Ez azzal kezdődik, hogy példát mutat, amit már megtett ebben a szezonban, de van még hová fejlődnie, ami szerintem pozitív. Remélem, a következő években nagyon fontos tagja lesz a Liverpoolnak

– mondta a holland középhátvéd a magyar játékostársáról.

Az Independent cikke megjegyzi, Szoboszlaival eközben zajlanak a tárgyalások a 2028-ig szóló szerződésének a meghosszabbításáról. A lap idézi a futballista menedzserét, Esterházy Mátyást, aki a héten azt nyilatkozta, 

„nem keresnek más megoldásokat és nem kacsintgatnak más klubok felé”.

A Liverpoolnak vasárnap a Nottingham Forest elleni idegenbeli Premier League-mérkőzéssel folytatódik az idény.

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai gólja múlt szombaton a Brighton ellen

 

