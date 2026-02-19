Észbe kaptak Liverpoolban: ha ezt megadják Szoboszlainak, minden megváltozhat

Virgil van Dijk arról beszélt a minap, Szoboszlai Dominiknek minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy a jövőben ő legyen a Liverpool csapatkapitánya.

A magyar válogatott futballista ebben az idényben jobbhátvédként és középpályásként is vezéregyénisége a Vörösöknek, a Brighton elleni múlt szombati FA-kupa-mérkőzésen (3–0) megszerezte a tizedik gólját a jelenlegi szezonban, ami egyéni rekord számára az angol klub játékosaként (az első liverpooli idényében 45 meccsen hét, a másodikban 49 találkozón nyolc találatot ért el). Az összecsapást követően egyiptomi csapattársa, Mohamed Szalah „a világ egyik legjobb játékosának” nevezte őt.