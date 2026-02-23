Nagyon kellemetlen: felvilágosították a NOB elnökét, erre kirúgással fenyegetőzött

Továbbra sem tudni, mi lesz az oroszokkal és a fehéroroszokkal – Párizzsal példálóznak
Egyre szorít az idő...
Roppant kínos helyzetbe került Kirsty Coventry, aki valósággal lefagyott az újságírói kérdések hallatán.
Ritkán lát ilyen bizarr sajtótájékoztatót a nagyvilág: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry nyilvánosan ráförmedt a PR-csapatára, amiért állítása szerint nem készítették fel elég alaposan egy bizonyos témával kapcsolatban. Amikor szóba került, hogy Németország 2036-ban olimpiát rendezne, és ez sokak történelmi érzékenységét sértené, a sportvezető valósággal lefagyott.
Kifejezetten kellemetlen helyzetbe került a NOB élére tavaly megválasztott Kirsty Coventry, a szervezet első afrikai és első női elnöke. A sportvezetőként első téli olimpiáját záró korábbi úszó ingerülten reagált azokra az újságírói kérdésekre, amelyek a 2036-os németországi olimpiára, valamint az orosz rendszerszintű doppingbotrány fejleményeire vonatkoztak. Mint ismert, sokak érzékenységét sértené, ha pontosan 100 évvel a náci olimpia után Németország lenne a házigazdája az ötkarikás játékoknak.
A NOB elnökét váratlanul értek bizonyos kérdések, és olyan dühbe gurult, hogy kirúgással fenyegette meg a munkatársait,
akik véleménye szerint nem készítették fel megfelelően a sajtótájékoztatóra. A szervezet kommunikációs igazgatója, Mark Adams számára kifejezetten érzékeny a kérdés, miután évi 420 ezer fontot (mintegy 182 millió forint) keres – írja a Daily Mail.
Emlékezetes, hogy néhány napja még Frank-Walter Steinmeier német államfő is azon a véleményen volt, az előzmények után nem lenne helyénvaló országának adni a rendezést
– pedig a németek nyitottak lennének a 2036-os, a 2040-es vagy akár a 2044-es olimpiára is. Történelmileg ismert tény, hogy az 1936-os berlini olimpiát széles körben a náci propaganda eszközeként tartják számon, a rettegett Adolf Hitler az ötkarikás játékokat saját ideológiájának népszerűsítésére használta.
„Őszintén szólva – és most a csapatomra nézek –, nem tudtam arról, hogy Németország bármilyen jelzést tett volna 2036 kapcsán. Így erről jelenleg nincs véleményem” – jelentette ki Coventry.
A NOB elnökétől arról is érdeklődtek, mi a véleménye a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséget (WADA) információiról, miszerint az Orosz Doppingellenes Ügynökség jelenlegi vezetője közvetlenül érintett volt a 2014-es szocsi téli játékok botrányos doppingügyeiben. A kínos botrányról ráadásul a NOB is tudhatott – írta a Magyar Nemzet.
Rendben, most megint a csapatomra nézek, és lehet, hogy valakit el kell bocsátani, mert erről sem tudtam.
De nagyon érdekelne, hogy többet megtudjak róla” – tette hozzá a NOB elnöke.
