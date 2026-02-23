Nagyon kellemetlen: felvilágosították a NOB elnökét, erre kirúgással fenyegetőzött

Ritkán lát ilyen bizarr sajtótájékoztatót a nagyvilág: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry nyilvánosan ráförmedt a PR-csapatára, amiért állítása szerint nem készítették fel elég alaposan egy bizonyos témával kapcsolatban. Amikor szóba került, hogy Németország 2036-ban olimpiát rendezne, és ez sokak történelmi érzékenységét sértené, a sportvezető valósággal lefagyott.

Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair

Kifejezetten kellemetlen helyzetbe került a NOB élére tavaly megválasztott Kirsty Coventry, a szervezet első afrikai és első női elnöke. A sportvezetőként első téli olimpiáját záró korábbi úszó ingerülten reagált azokra az újságírói kérdésekre, amelyek a 2036-os németországi olimpiára, valamint az orosz rendszerszintű doppingbotrány fejleményeire vonatkoztak. Mint ismert, sokak érzékenységét sértené, ha pontosan 100 évvel a náci olimpia után Németország lenne a házigazdája az ötkarikás játékoknak.