Kirsty Coventry Németország NOB olimpia

Nagyon kellemetlen: felvilágosították a NOB elnökét, erre kirúgással fenyegetőzött

2026. február 23. 20:07

Roppant kínos helyzetbe került Kirsty Coventry, aki valósággal lefagyott az újságírói kérdések hallatán.

2026. február 23. 20:07
null

Ritkán lát ilyen bizarr sajtótájékoztatót a nagyvilág: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry nyilvánosan ráförmedt a PR-csapatára, amiért állítása szerint nem készítették fel elég alaposan egy bizonyos témával kapcsolatban. Amikor szóba került, hogy Németország 2036-ban olimpiát rendezne, és ez sokak történelmi érzékenységét sértené, a sportvezető valósággal lefagyott.

COVENTRY, Kirsty
Kirsty Coventry kínos sajtótájékoztatója nagy visszhangot kapott
Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair

Coventry végtelenül kínos pillanatokat élt át

Kifejezetten kellemetlen helyzetbe került a NOB élére tavaly megválasztott Kirsty Coventry, a szervezet első afrikai és első női elnöke. A sportvezetőként első téli olimpiáját záró korábbi úszó ingerülten reagált azokra az újságírói kérdésekre, amelyek a 2036-os németországi olimpiára, valamint az orosz rendszerszintű doppingbotrány fejleményeire vonatkoztak. Mint ismert, sokak érzékenységét sértené, ha pontosan 100 évvel a náci olimpia után Németország lenne a házigazdája az ötkarikás játékoknak.

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

A NOB elnökét váratlanul értek bizonyos kérdések, és olyan dühbe gurult, hogy kirúgással fenyegette meg a munkatársait,

akik véleménye szerint nem készítették fel megfelelően a sajtótájékoztatóra. A szervezet kommunikációs igazgatója, Mark Adams számára kifejezetten érzékeny a kérdés, miután évi 420 ezer fontot (mintegy 182 millió forint) keres – írja a Daily Mail.

Emlékezetes, hogy néhány napja még Frank-Walter Steinmeier német államfő is azon a véleményen volt, az előzmények után nem lenne helyénvaló országának adni a rendezést

– pedig a németek nyitottak lennének a 2036-os, a 2040-es vagy akár a 2044-es olimpiára is. Történelmileg ismert tény, hogy az 1936-os berlini olimpiát széles körben a náci propaganda eszközeként tartják számon, a rettegett Adolf Hitler az ötkarikás játékokat saját ideológiájának népszerűsítésére használta.

„Őszintén szólva – és most a csapatomra nézek –, nem tudtam arról, hogy Németország bármilyen jelzést tett volna 2036 kapcsán. Így erről jelenleg nincs véleményem” – jelentette ki Coventry.

A NOB elnökétől arról is érdeklődtek, mi a véleménye a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséget (WADA) információiról, miszerint az Orosz Doppingellenes Ügynökség jelenlegi vezetője közvetlenül érintett volt a 2014-es szocsi téli játékok botrányos doppingügyeiben. A kínos botrányról ráadásul a NOB is tudhatott – írta a Magyar Nemzet.

Rendben, most megint a csapatomra nézek, és lehet, hogy valakit el kell bocsátani, mert erről sem tudtam.

De nagyon érdekelne, hogy többet megtudjak róla” – tette hozzá a NOB elnöke.

Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

 

pepu
2026. február 23. 21:44
Én tudom, hogy 1936-ban volt No-ban olimpia. Azt a doppingos ügyet nem ismerem, ezért 100 milláért vállalnám a melót.
elcapo-2
2026. február 23. 21:12
Nem ártott volna történelmet is tanulni és nem a stábjára nézni!
Nemmostszülettem
2026. február 23. 21:11
Kvóta?
bagoly-29
2026. február 23. 20:58
Meddig megy még a matriarchátus kiterjesztése minden vezetői posztra a Földön? Nem akarja senki észre venni, hogy a nők hozzáállása minden téren egysíkú s zsigeri alapú? Nem tehetnek róla, mivel a jellegeiket meghatározó ivari kromoszómájukból (X) hiába van kettő (XX), de csak az egyik aktív, így egyszerűen nem képesek változásra! Vagy jól csinálnak mindent , vagy rosszul! A kvóta nőket meg valamiért az utóbbiakból választják! Úgy tűnik, szándékosan!
